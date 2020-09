Cristina Ferrando y Pablo Torrijos, campeones de España

Cristina Ferrando solo había saltado 1,81 este verano. Estaba lejos de Saleta Fernández, que era la favorita al llegar a Alcobendas con 1,85, y hasta estaba detrás de su hermana Beatriz, que semanas atrás había hecho su marca personal (1,82).

Pero la atleta de Benicarló se creció en uno de los mejores concursos de su carrera deportiva y se proclamó campeona de España después de saltar 1,87, a solo un centímetro de su plusmarca. Ya con el oro asegurado, se atrevió con 1,90, la altura que marca una frontera entre las mejores y el resto, y se quedó muy cerca en los dos primeros.

La atleta que entrena con Claudio Veneziano, técnico que dirige también a Alexis Sastre, otro de Benicarló que por la mañana se fue muy decepcionado con la medalla de bronce (2,13), tiene 28 años y está convencida de que el próximo invierno caerá ese 1,90. "He estado ahí, ahí, no he podido por pequeños detalles técnicos". Al final ganó el duelo con Saleta Fernández, que cedió en 1,85. "Ha habido momentos que alternábamos el liderato con un nulo arriba, un nulo abajo, y al final he podido imponerme".

Pablo Torrijos sufrió más de lo esperado para recuperar su título de campeón de España gracias a la buena actuación del valenciano Marcos Ruiz (16,60 en un buen concurso). El castellonense se impuso con una marca de 16,88 y logra así su sexto título nacional al aire libre (y otros cinco en pista cubierta).

Otro de los grandes momentos de los atletas de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana se produjo por la mañana en la sede de Vallehermoso, donde Claudia Conte, otra atleta del Playas de Castellón logró un bombazo al saltar 1,87, que es la mejor marca de siempre en la prueba de altura dentro del heptatlón, y el mejor registro del año que, curiosamente, igualó Ferrando por la tarde.

La castellonense aún es una atleta sub 23 y logró la sexta marca de la historia en esta categoría igualada con Marta Mendía, que después sería plusmarquista nacional. Carmen Ramos no se dejó deslumbrar por este espectacular registro y acabó la jornada, después de cuatro pruebas, a solo 55 puntos de su compañera en el grupo de entrenamiento de Manoli Alonso.

Osarumen Odeh logró la medalla de bronce al acabar solo por detrás de las dos mejores lanzadoras españolas de la historia: Laura Redondo (oro) y Berta Castelles. La atleta de 24 años, que entrena con Mari Carmen Vidal, cumplió con creces al lograr su mejor marca de la temporada (63,54).

Una de las sorpresas la dio Manel Miralles, el quinto atleta de Castellón que logró una medalla en la primera jornada de los Campeonatos de España. El saltador terminó tercero en pértiga (5,21).

Quien se quedó a las puertas fue Andreu Blanes. El atleta de Onil, que hasta hace poco se dedicaba a otro deporte, las carreras de orientación, terminó cuarto en la final de 3.000 m obstáculos (8:35.65).



Este domingo, turno para Quique Llopis y Luis Salort

El primero de los dos días sirvió para ver cómo avanzaban varios atletas valencianos hasta las finales del domingo. Como Quique Llopis, flamante plusmarquista nacional sub 23, y Luis Salort. Los dos se impusieron en sus semifinales.



Exhibición de Fernando Carro

Ya fuera de los atletas de la Comunitat Valenciana, el madrileño Fernando Carro, embarcado en el reto de alcanzar un raro doblete 3.000 obstáculos-5.000 en los campeonatos de España de atletismo, cumplió este sábado, en la edición dispersa del centenario, la mitad del desafío con su tercer título consecutivo en la primera disciplina.

A lo largo de sus 100 años de historia, en los nacionales sólo Constantino Miranda (1946), Manuel Alonso (1961) y Javier Álvarez Salgado (1966) han logrado un doblete semejante.

En modo ahorro energético, Carro dejó hacer en la final a Sebastián Martos y a Ibrahim Ezzaydouni y sólo al penetrar en el último giro tomó la cabeza para no dejarla ya (8:30.31). Dani Arce le apretó mucho en la recta pero llegó 34 centésimas después, seguido de Ezzaydouni (8:32.10).

Los nacionales al aire libre cumplen 100 años en condiciones difíciles por la pandemia: sin público, con medallas servidas en bandejas de metacrilato que recogen los propios atletas y mascarillas obligatorias fuera de la estricta competición. Elena Díaz hizo, incluso, los 10 km marcha con el tapabocas. Otra de las imágenes de la jornada la protagonizó la atleta del Playas de Castellón, la setabense María Ureña, que lesionada salió de la pista en brazos de su entrenador.

Ninguna de las dos opciones de medalla cuajó en la primera jornada. Odei Jainaga, que el domingo pasado llevó su récord de España de jabalina hasta los 84,10 metros, venció aquí con 83,51, mejorando en 6 metros el récord de los campeonatos, seguido de Nico Quijera (79.80), que le había adelantado en la última ronda.

Esther Guerrero, que atraviesa por la mejor forma de su vida en plena pandemia, confirmó sus planes de intentar otro doblete, el de 800-1.500, en dos finales que se disputarán este domingo con un intervalo de sólo 10 minutos.

La barcelonesa, que ha corrido este año el 800 en 2:00.56 -y el 1.500 en 4:03.13-, se dio un paseo, este sábado, en semifinales de la distancia corta: 2:10.92, segunda en la serie 3 por detrás de la debutante Celia Antón (2:09.12).

Cuarenta y cinco minutos después Guerrero amarró plaza de finalista en la primera serie de 1.500. Terminó tercera con 4:29.22, por detrás de Marta García (4:27.90) e Idaira Prieto (4:28.67).

Si Esther consigue el doblete, habrá emulado a Coro Fuentes y a Carmen Valero, las únicas que han logrado un éxito semejante.

Álvaro de Arriba (1:49.33), Mariano García (1:50.72) y Pablo Sánchez Valladares (1:49.09) dominaron sus series de 800. El primero, campeón de Europa bajo techo, será el favorito, pues parte con la mejor marca del año (1:45.71), aunque su irreprimible tendencia a salir atrás puede servir una baza a sus rivales.

Los 1.500, una disciplina en pleno rebrote que lucha por recuperar su antiguo esplendor en el atletismo español, ratificó como favoritos a Jesús Gómez, Kevin López, Ignacio Fontes y Saúl Ordóñez, todos con marcas inferiores a 3:35 este año.

Kevin dominó de punta a cabo la primera serie con 3:44.83, por delante de Fontes (3:44.97), y Gómez tuvo que abrirse a la calle 3 para ganar la segunda con 3:45.92, en un final apretado con Mohamed Katir (3:45.94) y Ordóñez (3:45.96).

La anunciada batalla de los Sergios (Juárez y López) por la hegemonía de la velocidad estuvo salpicada de contratiempos y el destino se mostró muy cruel con el segundo.

Líder español del año con 10.33, López había ganado la primera carrera, anulada por fallo en el cronometraje, y fue descalificado por salida falsa en la repetición. El triunfo fue para Pablo Montalvo con 10.40, récord personal, por delante de Juárez y Arnau Monne, segundos al alimón con 10.53.

Paula Sevilla (11.52) ganó el hectómetro con 11.52 frente a Jael Bestué (11.61) y Estela García (11.80).

La soriana Marta Pérez, dos veces campeona de 1.500, estrenó título de 5.000 con un ataque irresistible en el último 200. Venció con 16:08.28 a la teórica favorita, Maitane Melero, tercera con 16:13.56, por detrás de la duatleta hispano-venezolana Joselyn Daniely Brea (16:12.54).

Con un salto de 7,78 metros Jean Marie Okutu acariciaba su séptimo título de longitud, once años después del primero, cuando el gijonés Francisco Javier Cobián, en un postrer esfuerzo, le superó por un centímetro y le birló la corona. Faltó a la cita el campeón anterior, el valenciano Eusebio Cáceres.

El jiennense Carlos Rojas en altura y la madrileña Patricia Sarrapio ganaron en Alcobendas los primeros títulos del centenario.

Rojas revalidó su corona elevando su marca personal a los 2,26 metros, récord andaluz y el mejor salto español en ocho años, que le sitúa sexto en el ránking de todos los tiempos. Terminó atacando sin éxito los 2,30 y dedicó la victoria a su abuela recién fallecida.

En triple, en ausencia de Ana Peleteiro, la campeona de los tres últimos años, Sarrapio logró, con 37 años, su quinto título y su decimoséptima medalla en campeonatos de España al aire libre. La madrileña tomó el mando con su primer salto (13,13) y luego mejoró hasta los 13,67. Este año había saltado 13,78. "Me queda la espinita de no haber podido sacar lo mejor este año", apuntó.

Laura Méndez había planificado la temporada para correr el medio maratón de Gijón con la idea de clasificarse para el Mundial de la distancia, pero se suspendió al prueba y pospuso la carrera de ruta a Valencia, el próximo 6 de diciembre, pero, a cambio, se inscribió en la final de 5.000, donde logro un notable quinto puesto (16:23.13).