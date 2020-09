Araça: "No me asusta ser un fichaje estrella"

El jugador brasileño del Levante FS Alexandre Manoel da Silva 'Araça' aseguró este jueves que no tiene ninguna presión por haber llegado al club como "un fichaje estrella" y apuntó que deben ser ambiciosos y que "se puede soñar" para lograr sus objetivos.

"Con la experiencia que tengo ya es algo normal. Desde hace tres o cuatro temporadas que estoy entre los tres mejores cierres de la liga. Que sea un fichaje estrella no es nada nuevo para mí y no me asusta, la verdad", dijo Araça en los medios oficiales del Levante. "Me gusta la responsabilidad y lo voy a encarar como soy, con mucha ambición y muchas ganas", añadió el jugador brasileño.

Araça firmó este pasado verano para las dos próximas temporadas y explicó que aportará su experiencia, sobre todo a nivel defensivo. "Vengo a aportar muchas cosas en defensa y junto con mi experiencia intenta ayudar a mis compañeros", manifestó.

El cierre brasileño confesó que el Levante FS ha hecho "muy buenos fichajes" y comentó que "soñar es libre", por lo que se mostró muy ambicioso sobre los objetivos del equipo este curso.

"La gente tiene mucha confianza, pero también hay que tener los pies en el suelo porque al final es deporte de alto nivel y todos los equipos también se han reforzado mucho. Tenemos que trabajar duro para conseguir nuestros sueños pero sí, se puede soñar y con sueño y ambición creo que llegaremos a nuestro objetivo", finalizó.

