El CAU jugará la fase de ascenso a División de Honor B

Fue un gran partido. Volvía el rugby de manera oficial al campo del Río. Era el primer partido de rugby en España y no defraudó. El CAU y el Valencia se jugaban estar en la fase de ascenso a DHB y se pusieron a ello desde el primer momento. No había público en las gradas pero no faltó intensidad, emoción y lucha. Una gran final para demostrar que el rugby femenino está más vivó que nunca.

La primera parte, como todo el partido, fue un ir y venir de jugadas. Ritmo trepidante y muchas alternativas. La igualdad entre los dos equipos era evidente. El CAU ponía el entusiasmo de sus jóvenes jugadoras frente a la experiencia de un Valencia con más veteranía. Pero ni unas ni otras dominaban el juego. Al final de los primeros 40 minutos se llegó con 5-7 para las visitantes y con todo por decidir.

La segunda parte fue todavía más trepidante. A un ensayo que ponía por delante al CAU respondía el Valencia con otro que le devolvía la ventaja. Cada balón en juego era una batalla intensa entre dos equipos que se estaban dejando el alma en cada jugada. El tramo final fue digno de ese regreso a la competición de un deporte como el rugby. A falta de cuatro minutos ensayo local sin trasformación. 15-12 en el marcador favorable al CAU. El Valencia se lanzó a darle la vuelta al partido. El CAU se defendió bien. Con el pitido final lágrimas y sonrisas en las vencedoras , caras de extenuación en sus rivales. Partido digno de todo lo que había en juego. El CAU jugará la fase de ascenso. Ganó el RUGBY.