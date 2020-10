El coronavirus se ceba con Sergio García

El español Sergio García volvió a sentir la emoción y la felicidad de conseguir un nuevo título en su brillante carrera profesional, pero esta vez con un valor muy especial tras proclamarse este domingo campeón del torneo Sanderson Farms Champhionship después de lograr un birdie en el último hoyo del recorrido.

El golfista valenciano se enteró tras el torneo de que el hermano de su padre, Ángel, murió hace una semana a causa del coronavirus. Su padre perdió a otro hermano, Paco, a causa del virus al inicio de la pandemia. García se emocionó y se le cortó la voz cuando habló del fallecimiento de sus tíos. "Ha sido duro para mi papá", reconoció García. "Este triunfo es para ellos".

En cuanto al torneo en Jackson aseguró que había sido "el final perfecto para una semana increíble", declaró García después de haber entregado tarjeta de tarjeta de 67 golpes (-5) y sumar 269 golpes (-19), uno de ventaja sobre el estadounidense Peter Malnati que logró 270 impactos (-18), que fue segundo. Ahí se acababa algo más de un año de sequía de títulos para García, una espera que se hizo aun más larga en un año difícil después que no logró llegar a los playoffs de la Copa FedEx y cayó fuera del top 50 del mundo por primera vez desde 2011.

Pero García estuvo siempre inspirado desde que llegó al Country Club of Jackson (Misisipi) y lo certificó. García conectó un palo 5 que apenas despejó un búnker y colocó un putt con el que hizo un eagle de al más de un metro dentro del green para empatar el liderato, y ganó el Sanderson Farms Championship con un hierro 8 y embocó la pelota a centímetros del hoyo final para el birdie de oro.

"Me superé en el hoyo 18 e hice lo que he estado haciendo toda la semana. Confié en mí mismo", destacó Sergio García, que se llevó un premio en metálico de 1.188.000 dólares. "Apunté hacia el lado derecho de la calle y simplemente hice un golpe decisivo -realmente, muy buen drive- y me dio la habilidad de tener un hierro 8 en el green en lugar de tener un 6 o algo así".

La victoria fue la primera de García en el PGA Tour desde que ganó el Masters en el 2017 con un rally back-nine destacado por un hierro 8 que rebotó en el pin en el 15 y preparó el eagle. Finalmente venció al británico Justin Rose en un desempate. "Esta vez fue un hierro 8 en el 18, y casi se dieron las mismas circunstancias, pero como acabó todo fue un sueño hecho realidad", comentó García, que ha tenido un año muy duro.

García solo logró un top 10 desde que se reanudó el golf en junio debido a la pandemia de COVID-19, y se perdió el corte en tres de sus cuatro torneos antes del Sanderson Farms Championship. García, con su victoria, ha ganado al menos una vez en todo el mundo en cada uno de sus últimos 10 años, una racha que comparte con Rose. Además, García ganó por undécima vez en el PGA Tour y la trigésimo sexta en todas las competiciones que ha participado. El de Borriol ahora ocupa el puesto número 38 en la clasificación mundial.

También te puede interesar: ¿El nuevo Tiger Woods? El golpe del niño más viral en las redes