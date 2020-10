El Fertiberia visita la cancha del todopoderoso Barça

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto se mide este martes 6 de octubre, al Barça en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El partido corresponde a la jornada 1, que fue aplazada por la Real Federación Española al inicio de la liga y se disputará a las 20 horas.

El técnico rojiblanco, Vicent Nogués cree que'El partido del Barça es un choque muy difícil fuera de casa en el que lo importante no es el marcados sino nuestras sensaciones. Tenemos que ir a que no nos corran al contraataque , a hacer nuestro partido que los chavales que juegan menos tengan más importancia y minutos. Y sobre todo intentar que nadie se haga daño y llegar de la mejor manera posible al partido de Cuenca en casa que para nosotros es muy importante'.

En cuanto al rival, el técnico rojiblanco expresa que ' es un equipo top, tiene dos jugadores por posición cualquier jugador puede ser desequilibrante y pienso que tenemos que intentar que ellos no estén cómodos. Que no hagan su juego y estén incomodos en la pista, que eso multiplica nuestras opciones de éxito', expresa Nogués.

Mientras la directiva está preparando el próximo encuentro en casa que será el 10 de octubre en el Ovni ante el Balonmano Ciudad encantada. El encuentro volverá a realizarse con público y aforo limitado, tal y como marca la norma. Concretamente, podrán disfrutar del encuentro en vivo los socios que no pudieron asistir al partido aplazado contra Villa de Aranda: son del M1 a M 350 y sus vinculados, y el F-6, 9, 19, 36, 58, 66, 86, 123, y sus vinculados. El equipo directivo pide a los aficionados que puedan disfrutar del partido que acudan 30 minutos antes al Ovni, porque de no ser así no llegarán a ver el principio del partido. En la puerta se cumple un escrúpulo control contra el COVID19. Además los socios que aún no han retirado su carnet lo deben hacer con anterioridad en la sede del club.

Cabe recordad que la cuota de socios, que esta temporada se ha reducido entre el 25 y el 30% de su precio habitual y los socios que quieran renovar su compromiso, deberán acudir a la sede del club (c/ Alfambra,24 de Puerto de Sagunto).

Los precios oscilan entre los 300 y 15€. Los socios de honor podrán renovar su compromiso por 300€, el familiar 140€, el normal 100€, jubilado 70€, el joven y vinculado 40€ y el infantil 15€. Para cualquier duda los socios o nuevos socios pueden dirigirse al correo subealovni@cbmpuertosagunto.com.