Geraint Thomas abandona el Giro

El ciclista británico Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) abandona el Giro de Italia con una fractura de pelvis fruto de la caída que sufrió en la zona neutralizada antes de la tercera etapa de la 'Corsa Rosa'.

"Geraint Thomas se ha retirado del Giro de Italia, antes de la cuarta etapa, después de que el escáner revelara una fractura de su pelvis después del accidente de ayer", confirmó el equipo este martes.

Thomas, quien se cayó en una fuerte caída en la zona neutral de la etapa tres, al pasar por encima de un botellín de un rival que rodaba por el asfalto, pudo terminar la tercera etapa pero dolorido y magullado.

El doctor del equipo, Phil Riley, explicó que el ganador del Tour de Francia fue sometido a una resonancia magnética y una tomografía que confirmaron, contra el pronóstico inicial, una pequeña fractura no desplazada en la parte inferior de la pelvis. "Como medida de precaución, será retirado de la carrera ya que es una lesión que podría agravarse fácilmente", comentó.

Para Geraint Thomas, es "muy frustrante" lo sucedido. "Puse mucho trabajo en esta carrera. Hice todo lo que pude y sentí que estaba tan bien, si no mejor, que cuando gané el Tour. Me estaba sintiendo realmente bien. Entonces, que termine así es horrible", se sinceró el ciclista galés.

"Estaba realmente preparado para empezar hoy. Me desperté y quería comenzar con los chicos y al menos ayudarlos a avanzar por las etapas durante los próximos días, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien, así que fuimos a hacer pruebas adicionales. Hace que la decisión sea más fácil cuando hay una fractura, porque obviamente no quiero hacerme más daño", se sinceró.