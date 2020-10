Trump anuncia su intención de participar en el debate electoral del 15 de octubre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes su intención de participar en el debate electoral frente al aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, el próximo día 15 en Miami, después de salir este lunes del hospital donde estaba ingresado tras dar positivo en los tests de Covid-19.



"Estoy deseando (participar en) el debate de la noche del jueves, 15 de octubre en Miami. ¡Será genial!", tuiteó el mandatario, sobre quien su médico personal, Sean Conley, dijo el lunes que aún no estaba fuera de peligro. "¡SINTIÉNDOME FENOMENAL!", aseguró Trump en un segundo mensaje en la misma red social.



I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great!