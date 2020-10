Doble representación FER en el Europeo de Pista

Casi sin tiempo para evaluar los resultados obtenidos en el Campeonato de España de ciclismo en pista, certamen desarrollado en Navarra del 24 al 27 de septiembre, dos deportistas del Proyecto FER descuentan las horas para adentrarse en otro reto de extraordinaria relevancia: el Campeonato de Europa sub-23 y junior que se celebra desde hoy hasta el día 13. El escenario, Italia. Alejandro Martínez Chorro (San Vicente del Raspeig, Alicante, 22 años) competirá en la categoría sub-23, de la que se despedirá, precisamente, con este certamen continental. Por su parte, Ainara Albert (Picassent, València, 17 años) se encuentra inmersa en su primer curso como junior, y debutará en un evento de esta magnitud. Ambos forman parte de una selección española compuesta por 19 ciclistas.

Alejandro quiere despedirse de la categoría sub'23 a lo grande: «Cada Campeonato de Europa o del Mundo, sea absoluto o sub-23, es un gran desafío pero este Europeo porque es mi último gran evento en la categoría sub-23. Y me gustaría cerrar esta etapa con un buen resultado», afirma el valenciano que participará en 3 pruebas: «La de 1 km, la velocidad individual y el keirin. Tengo las mayores ilusiones en esta última, en el keirin. En la prueba de 1 km también». En el pasado Campeonato de Europa logró dos bronces, un resultado que le deja un sabor agridulce: «No hay que ponerse más presión de la necesaria. Todo esto no lo he logrado en los últimos años. Espero, por fin, conseguirlo estos días. Si es así, los resultados llegarán».

Para Ainara, en su primer año como júnior, la convocatoria para el Europeo es todo un premio y una oportunidad: «Para empezar, he de reconocer que no esperaba ir al Europeo junior de pista en mi primer año en esta categoría. Además, sin apenas experiencia en un velódromo. Pero una vez seleccionada, estoy muy feliz y con ganas de corresponder a la confianza que me han transmitido. El primer objetivo es aprender y disfrutar». La valenciano competirá en dos pruebas: «Haré la persecución individual (jueves) y la persecución por equipos (viernes). En cuanto a los objetivos, si obtuviera una plaza entre las 12 primeras en la persecución individual, ya sería un resultado muy interesante para mí. En la prueba por equipos con la selección española, nos marcamos el reto de acabar entre los 6 primeros cuartetos».

Aunque vaya a participar en el Europeo de pista, Ainara Albert tiene claro que su futuro está en la ruta: «Si todo va normal, mi objetivo es ser una gran ciclista en ruta, competir en las grandes rondas internacionales, y formar parte de un equipo importante. No obstante, mientras pueda compaginar pista y ruta, lo haré».