Cheptegei ¡bestial récord del mundo en València!

Valencia, la ciudad del running, ha vivido este miércoles 7 de octubre, una jornada épica, memorable e histórica. El ugandés Joshua Cheptegei bate un nuevo récord del mundo en territorio valenciano al convertirse en el hombre que más rápido ha corrido un 10.000 en la historia en una pista de atletismo. Con una marca de 26:11:00 pulverizaba uno de los récords del mundo más longevos que tenía en su poder Kenenisa Bekele desde el año 2005. Cheptegei no falló y en el gran plato fuerte de una espectacular jornada, el NN Valencia Record Day celebrado en el Estadio del Turia, el atleta ugandés añadía una nueva gesta a su palmarés en el que figura también el récord mundial de 5.000 m. Cheptegei lograba en rebajar en seis segundos el histórico récord de Bekele (26:17:53).



El récord de los 10 kilómetros logados por Cheptegei se unen al récord del mundo de los 5.000 metros que en el mismo escenario tan sólo unos minutos antes había logrado la etiope Letesenbet Gidey con 14:06:62.



Dos récords del mundo en tan sólo 40 minutos suponen una nueva gesta para Valencia, la Ciudad del Running que acogía el NN Valencia Record Day organizado por la SD Correcaminos con el apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso a través de su proyecto Valencia Ciudad del Running.



Con el récord de Cheptegei, València logra el doblete en los 10.000 ya que también atesora el récord mundial de los 10.000 en ruta logrado por Rhonex Kipruto (26:24) en el 10K Ibercaja Valencia.



El veterano corredor holandés Roy Hoornweg, además de Matt Ramsden y el keniano Nicholas Kipkorir, ejercieron de liebres aunque el plan incial se tenía que modificar ya que la última liebre sólo aguantó el ritmo hasta el kilómetro 5, uno menos de lo planeado. Pero a Cheptegei eso no pareció importarle, siguió rodando a ritmo de récord bajando cada kilómetro de los 2 minutos y 37 segundos para cruzar la meta pletórico y erigirse en el nuevo rey de los 10.000 m. además de presentar su candidatura al título de campeón del mundo de medio Maratón en el Mundial que se celebrará dentro tan sólo de 10 días.



Para Cheptegei, de 24 años de edad, supone la segunda ocasión en la que logra un récord del mundo en Valencia ya que en la última edición del 10K Valencia Trinidad Alfonso EDP en diciembre de 2019 batía el récord del mundo de 10 kilómetros en ruta aunque tan sólo unas semanas después se lo arrebataba también Rhonez Kriputo este mismo año en la 10K Valencia Ibercaja. El atleta ugandés, vigente campeón del Mundo de 10.000 m., título que conquistaba en los últimos mundiales de Doha, demuestra que no tiene rival en la distancia en la actualidad.