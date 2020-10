El Levante UD FS pone a prueba el liderato ante ElPozo Murcia

El Levante UD FS visita este martes la pista de ElPozo Murcia en un partido especial para el meta Fede Pérez, que regresa a la que fue su casa durante siete temporadas y lo hace como líder en solitario de la LNFS.

El conjunto granota se ha convertido en la revelación de la Liga, con cuatro victorias seguidas que le permiten ser líder con 12 puntos, mientras que su rival sólo ha sumado un triunfo en tres partidos.

Sin embargo, ElPozo Murcia ha sido el verdugo del Levante UD FS en las dos últimas ediciones de la Copa y el cuadro valenciano nunca ha ganado en su pista.

El entrenador del Levante UD FS, Diego Ríos, explicó en declaraciones a los medios oficiales que deben mantener la calma porque la clasificación puede estar «un poco desvirtuada» por el hecho de que hay equipos que no han jugado las cuatro jornadas. «Nos hace creer en el trabajo que estamos haciendo y en la línea ascendente que llevamos. El techo está en el día a día. No miraría a la clasificación, aunque las cuatro victorias no nos las quita nadie», indicó Ríos, que solo tiene la baja de Rafa Usín para este partido, aunque viajará con el equipo a Murcia.

Partido especial para Fede

El meta del Levante, Fede Pérez, confesó que el encuentro del martes ante ElPozo Murcia será especial para él tras haber pasado allí diez años y subrayó que su último triunfo en la LNFS le ha dado "mucha confianza".

"Llega bien después de la victoria ante Industrias Santa Coloma y creo que eso les va a dar mucha confianza", dijo Fede en los medios oficiales del Levante, aunque se mostró convencido de sus opciones.

"Nosotros también tenemos la confianza alta y vamos a afrontar el partido con toda la ilusión y todas las ganas de llevarnos los tres puntos", indicó el meta, que defiende la portería del actual líder de la categoría.

Fede llegó al Levante UD FS este pasado verano tras haber estado durante diez temporadas, en dos etapas distintas, en ElPozo Murcia, con el que conquistó una Copa del Rey y una Supercopa de España.

"Con 18 añitos me fui para allí, me fui joven y ahora he vuelto con 28 años. La verdad es que guardo muy buenos recuerdos de toda la afición y de todas las cosas que hemos vivido allí", declaró.

El portero valenciano confesó que regresa a València "con muchas ganas en esta nueva etapa y con mucha ilusión de este proyecto" y comentó que "la razón que tanto me atrajo y que me lleva firmar es el proyecto tan ambicioso del Levante".