Diego Ríos: "No vamos a volvernos locos"

Osasuna Magna (2-0), Santa Coloma (2-4), Ribera Navarra (0-4), O Parrulo Ferrol (4-1) y ElPozo Murcia (5-6) han sido víctimas del mejor inicio de Liga que ha llevado al Levante UD FS a liderar la Liga Nacional de Fútbol Sala en solitario con pleno de 15 puntos. Algo impensable incluso para su entrenador, Diego Ríos, en su segunda temporada con el equipo, y quien desde la cautela confía en seguir estirando la racha todo lo que se pueda, como el próximo viernes ante el Jaén en Paterna, por segunda vez ante 250 espectadores, el máximo aforo permitido por las autoridades ante la COVID-19.

«No lo imaginábamos, aunque trabajamos para poder conseguir cosas como esta. Están saliendo bien las cosas, estamos en una dinámica muy buena, y hay que intentar alargarla todo lo posible», explicaba a SUPER el día después de la remontada ante ElPozo Murcia el preparador gallego, que reconoció entre risas que desde que trabajaba con cadetes no había logrado una racha igual. Ahora, destaca que la clave es que «el equipo está con mucha confianza y las cosas están saliendo bien. Tenemos mucho que mejorar todavía para crecer, y que vayan entrando puntos es superpositivo, pero vendrán tiempos peores y ahí hay que estar fuertes». De hecho, el martes ganaron por primera vez a domicilio a un histórico como ElPozo Murcia que les apeó de las últimas dos Copas de España.

«El año pasado tuvimos momentos muy buenos, como los dos meses sin perder en la primera vuelta que nos llevaron a la Copa, pero nada como esto», apunta. «Es una liga muy igualada, todo el mundo está perdiendo puntos y nosotros estamos siendo efectivos», asegura sin querer hacer muchos números aún ni soñar con metas más altas al margen de clasificarse para la Copa y los 'playoffs'.

«Hemos hecho un número de puntos muy bonito pero no es suficiente, hay que intentar el máximo en el menor tiempo, y a partir de ahí estar en las grandes competiciones que es lo que quiere el club y luego veremos como crece el equipo. Pero no tenemos que volvernos locos. Si empezamos a soñar creo que va a perjudicar al equipo», avisa, teniendo en cuenta la densidad actual de partidos. «Prácticamente no podemos mejorar sin entrenamientos, jugando martes y viernes, solo con vídeo viendo detalles. Hay que coger confianza y afianzar lo que estamos haciendo bien, y los puntos nos irán colocando en la clasificación donde merezcamos, y a partir de marzo veremos cómo estamos. El objetivo es llegar ahí para pelear con más garantías».

A pesar de los seis cambios en la plantilla y la marcha de jugadores importantes, el equipo apenas se ha resentido en cuanto a rendimiento, todo lo contrario. «Lea Cuzzo, Cecilio, Sena, eran jugadores que acumulaban muchos minutos, y han llegado otros que necesitan ese proceso. Lo estamos viviendo de una manera muy bonita. Aunque Rafa Usín solo pudo jugar la primera jornada, está lesionado. Todo el mundo se siente importante y protagonista, todos tuvieron sus momentos, Esteban, Maxi un partidazo en Murcia, Rubi, Fede la primera jornada sobre todo. Todo lo que queríamos transmitir como valores de equipo está ahí y es más importante más allá del crecimiento que pueda tener el equipo».

Solo lamenta Diego Ríos el COVID-19 y la incertidumbre que crea. «Es una pena, pero también podemos sentirnos privilegiados por hacer nuestro trabajo, que la gente vea el partido desde casa y les haga desconectar de la situación en el país y tengan esa alegría en un partido aunque sea sufrido. En Paterna ya pudimos meter 250 personas y fue precioso jugar ante ellos lo que no hacíamos desde marzo, y dedicarles una victoria. Ojalá que se vaya resolviendo poco a poco y el deporte nos ayude a recuperar esa positividad». Y se alegra porque la «gente en València se vuelva a enganchar al futbol sala». «Estamos haciendo disfrutar, nos llega que la gente se identifica con lo que transmite el equipo a nivel de sacrificio, compromiso y competitividad».

Diego Ríos es consciente de que el fútbol sala y su equipo están teniendo la suerte que no acompaña por ejemplo al balonmano, con partidos aplazados cada semana y ritmos de entrenamiento rotos por positivos o cuarentenas: «Tenemos mucha suerte de jugar con regularidad, haciendo tests semanales que salen bien, y hemos podido jugar los cinco partidos, es un factor determinante».