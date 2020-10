Los números finales del Giro de Italia 2020

El británico Tao Geoghegan Hart se alzó con la victoria en este atípico Giro de Italia 2020. Esta edición de la ronda italiana, marcada por el coronavirus, ha arrojado los siguientes números:









Tao Geoghegan Hart, tras ganar el Giro: "Ha sido increíble"

El británico Tao Geoghegan Hart (Ineos), quien se proclamó este domingo campeón del Giro de Italia 2020, reconoció que soñó toda su carrera con conquistar la Carrera Rosa, aunque "nunca" imaginaría coronarse en la edición de este año. "Es increíble, nunca imaginé que ganaría el Giro cuando salimos de Sicilia. Durante toda mi carrera soñé con llegar entre los primeros diez o los primeros cinco en una vuelta como esta", afirmó Geoghegan Hart, en declaraciones facilitadas por los organizadores.



El corredor británico, de 25 años, encaró la crono final de este domingo en Milán con el mismo tiempo que el australiano Jai Hindley (Sunweb), pero impuso su superioridad y entró con 39 segundos de ventaja sobre su rival.

"Durante la crono, mi director deportivo me ha dicho que estaba ganando segundos sobre Hindley, luego cuando me pidieron no arriesgar en el tramo final entendí que estaba cerca de la victoria", comentó.

Geoghegan Hart es el segundo corredor británico en ganar el Giro de Italia después de Chris Froome.





Historial del Giro de Italia

2020 Geoghegan Hart (GBR) Hindley (AUS) Kelderman (NED)

2019 Carapaz (ECU) Nibali (ITA) Roglic (SLO)

2018 Froome (GBR) Dumoulin (HOL) M.A. López (COL)

2017 Dumoulin (HOL) Quintana (COL) Nibali (ITA)

2016 Nibali (ITA) Chaves (COL) Valverde (ESP)

2015 Contador (ESP) Fabio Aru (ITA) M. Landa (ESP)

2014 Quintana (COL) Rigoberto Urán (COL) Fabio Aru (ITA)

2013 Nibali (ITA) Rigoberto Urán (COL) Evans (AUS)

2012 Hesjedal (CAN) J. Rodríguez (ESP) De Gendt (BEL)

2011 Scarponi (ITA) Nibali (ITA) Gadret (FRA)

2010 Ivan Basso (ITA) Arroyo (ESP) Nibali (ITA)

2009 Menchov (RUS) Pellizotti (ITA) C.Sastre (ESP)

2008 Contador (ESP) Riccó (ITA) Bruseghin (ITA)

2007 Di Luca (ITA) Schleck (LUX) Mazzoleni (ITA)

2006 Basso (ITA) JE Gutiérrez (ESP) Simoni (ITA)

2005 Savoldelli (ITA) Simoni (ITA) J. Rujano (VEN)

2004 Cunego (ITA) Honchar (UCR) Simoni (ITA)

2003 Simoni (ITA) Garzelli (ITA) Popovych (UCR)

2002 Savoldelli (ITA) Hamilton (USA) Caucchioli ITA)

2001 Simoni (ITA) Olano (ESP) U. Osa (ESP)

2000 Garzelli (ITA) Casagrande (ITA) Simoni (ITA)

1999 Gotti (ITA) Savoldelli (ITA) Simoni (ITA)

1998 Pantani (ITA) Tonkov (RUS) Guerini (ITA)

1997 Gotti (ITA) Tonkov (RUS) Guerini (ITA)

1996 Tonkov (RUS) Zaina (ITA) Olano (ESP)

1995 Rominger (SUI) Berzin (RUS) Ugrumov (LET)

1994 Berzin (RUS) Pantani (ITA) Indurain ESP)

1993 Indurain (ESP) Ugrumov (RUS) Chiappucci (ITA)

1992 Indurain (ESP) Chiappucci (ITA) Chioccioli (ITA)

1991 Chiocciolli (ITA) Chiappucci (ITA) Lelli (ITA)

1990 Bugno (ITA) Mottet (FRA) Giovannetti(ITA)

1989 Fignon (FRA) Giupponi (ITA) Hampsten (USA)

1988 Hampsten (USA) Breukink (NED) Zimmermann (SUI)

1987 Roche (IRL) Millar (GBR) Breukink (NED)

1986 Visentini (ITA) Saronni (ITA) Moser (ITA)

1985 Hinault (FRA) Moser (ITA) Lemond (USA)

1984 Moser (ITA) Fignon (FRA) Argentin (ITA)

1983 Saronni (ITA) Visentini (ITA) A. Fernández(ESP)

1982 Hinault (FRA) T. Prim (SUE) Contini (ITA)

1981 Battaglin (ITA) T. Prim (SUE) Saronni (ITA)

1980 Hinault (FRA) Panizza (ITA) Battaglin (ITA)

1979 Saronni (ITA) Moser (ITA) Johansson (SUE)

1978 De Muynck (BEL) Baronchelli (ITA) Moser (ITA)

1977 Pollentier (BEL) Moser (ITA) Baronchelli (ITA)

1976 Gimondi (ITA) De Muynck (BEL) Bertoglio (ITA)

1975 Bertoglio (ITA) Galdos (ESP) Gimondi (ITA)

1974 Merckx (BEL) Baronchelli (ITA) Gimondi (ITA)

1973 Merckx (BEL) Gimondi (ITA) Battaglin (ITA)

1972 Merckx (BEL) J.M.Fuente (ESP) F.Galdos (ESP)

1971 Pettersson (SUE) Van Springel (BEL) Colombo (ITA)

1970 Merckx (BEL) Gimondi (ITA) Den Bossche (BEL)

1969 Gimondi (ITA) Michelotto (ITA) Zilioli (ITA)

1968 Merckx (BEL) Adorni (ITA) Gimondi (ITA)

1967 Gimondi (ITA) Balmamion (ITA) Anquetil (FRA)

1966 Motta (ITA) Zilioli (ITA) Anquetil (FRA)

1965 Adorni (ITA) Zilioli (ITA) Gimondi (ITA)

1964 Anquetil (FRA) Zilioli (ITA) De Rosso (ITA)

1963 Balmamion (ITA) Adorni (ITA) Zancanaro (ITA )

1962 Balmamion (ITA) Massignan (ITA) Defilippis (ITA)

1961 Pambianco (ITA) Anquetil (FRA) A. Suárez (ESP)

1960 Anquetil (FRA) Nencini (ITA) Gaul (LUX)

1959 Charly Gaul (LUX) Anquetil (FRA) Ronchini (ITA)

1958 Baldini (ITA) Brankart (BEL) Gaul (LUX)

1957 Nencini (ITA) Bobet (FRA) Baldini (ITA)

1956 Gaul (LUX) Magni (ITA) Coletto (ITA)

1955 Magni (ITA) Coppi (ITA) Nencini (ITA)

1954 Clerici (ITA) Koblet (SUI) Assirelli (ITA)

1953 Coppi (ITA) Koblet (SUI) Fornara (ITA)

1952 Coppi (ITA) Magni (ITA) Kubler (SUI)

1951 Magni (ITA) Steenbergen (BEL) Kubler (SUI)

1950 Koblet (SUI) Bartali (ITA) Martini (ITA)

1949 Coppi (ITA) Bartali (ITA) Cottur (ITA)

1948 Magni (ITA) Cecchi (ITA) Cottur (ITA)

1947 Coppi (ITA) Bartali (ITA) Bresci (ITA)

1946 Bartali (ITA) Coppi (ITA) Ortelli (ITA)

1940 Coppi (ITA) Mollo (ITA) Cottur (ITA)

1939 Valetti (ITA) Bartali (ITA) Vicini (ITA)

1938 Valetti (ITA) Cecchi (ITA) Canavesi (ITA

1937 Bartali (ITA) Valetti (ITA) Mollo (ITA)

1936 Bartali (ITA) Olmo (ITA) Canavesi (ITA)

1935 Bergamaschi (ITA) Martano (ITA) Olmo (ITA)

1934 Guerra (ITA) Camusso (ITA) Cazzulani (ITA)

1933 Binda (ITA) Demuysere (BEL) Bertoni (ITA)

1932 Pesenti (ITA) Demuysere (BEL) Bertoni (ITA)

1931 Camusso (ITA) Giacobbe (ITA) Marchisio (ITA)

1930 Marchisio (ITA) Giacobbe (ITA) Grandi (ITA)

1929 Binda (ITA) Piemontesi (ITA) Frascarelli (ITA)

1928 Binda (ITA) Pancera (ITA) Aymo (ITA)

1927 Binda (ITA) Brunero (ITA) Negrini (ITA)

1926 Brunero (ITA) Binda (ITA) Bresciani (ITA)

1925 Binda (ITA) Girardengo (ITA) Brunero (ITA)

1924 Enrici (ITA) Gay (ITA) Gabrielli (ITA)

1923 Girardengo (ITA) Brunero (ITA) Aymo (ITA)

1922 Brunero (ITA) Aymo (ITA) Enrici (ITA)

1921 Brunero (ITA) Belloni (ITA) Aymo (ITA)

1920 Belloni (ITA) Gremo (ITA) Alavoine (FRA)

1919 Girardengo (ITA) Belloni (ITA) Buysse (BEL)

1914 Calzolari (ITA) Albini (ITA) Licotti (ITA)

1913 Oriani (ITA) Pavesi (ITA) Azzini (ITA)

1912 Equipo Atala Equipo Peugeot Equipo Gerbi

1911 Galetti (ITA) Rossignoli (ITA) Gerbi (ITA)

1910 Galetti (ITA) Pavesi (ITA) Ganna (ITA)

1909 Ganna (ITA) Galetti (ITA) Rossignoli (ITA)