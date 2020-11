Cantabria confina todos los municipios desde este miércoles

El Gobierno de Cantabria ha decidido confinar todos los municipios de la comunidad desde las 18.00 horas de este miércoles y, en principio, hasta el día 9, cuando finaliza el toque de queda, si bien es probable que se prorrogue hasta un total de 15 días.

Así lo ha anunciado el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien ha indicado que este miércoles se publicará un decreto por el que se aplican en la región el nivel 3 de alerta del protocolo para el control de la transmisión de Covid-19 que incluye esta medida así como otras.

Así, se contempla el cierre al público del interior de los bares y restaurantes, o limitar reuniones a un máximo de 6 personas en caso de no pertenecer al mismo grupo de convivencia, entre otras medidas de reducción de aforos en diversos ámbitos, que tienen como objetivo común reducir la movilidad.

Revilla ha asegurado que Cantabria está en un momento "muy complicado" y en una situación "gravísima", y hay que actuar "con rotundidad" por lo que "hay que adoptar esta medida, actuar con rigor".

Pido a los ciudadanos que lo entiendan y se cumpla porque "no hay otra", y siempre bajo las recomendaciones de los sanitarios. "Esto no tiene que ver con abril y mayo, pero hay que llevarle con rigor y evitar en lo posible no estar con más de cuatro personas". "Son 14 días y si lo hacemos, estoy seguro que la curva a volver a bajar"

"Si queremos recuperar la actividad económica para Navidad, esto hay que hacerlo. E intentaremos paliar la situación que se provoca a empresarios y autónomos, sobre todo en hostelería".