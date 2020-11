Maxi: "Después de superar el COVID-19, todo se disfruta más"

El jugador argentino del Levante FS, Maxi Rescia, admitió este lunes que están con muchas ganas de volver a jugar mañana tras haber tenido que aplazar los dos últimos partidos en la LNFS por un brote de COVID-19 en el equipo y confesó que ahora disfrutan más.

"Es una alegría volver después de este parón forzado que tuvimos y la verdad es que se disfruta todo mucho más. Estamos con muchas ganas de poder entrar a la pista", dijo el jugador en una entrevista con el canal de televisión del Levante.

Rescia se mostró contento porque pese a no haber jugado se mantienen líderes de Primera división gracias a que "acompañaron los resultados de los rivales que venían cerquita y hubo algunos empates", pero apuntó que no deben confiarse.



"No hay que fiarse de eso y hay que afrontar cada partido como si fuera una final, como veníamos haciéndolo. Es un poco lo que estamos buscando y es lo único que nos importa", indicó.

El Levante FS retomará la competición tras haber detectado en los últimos días hasta nueve casos positivos por COVID-19 y lo hará ante el Burela, al que Rescia definió como "un gran rival".

"Es un equipo difícil y lo está demostrando, pero tenemos que intentar volver a la normalidad lo antes posible. No valen las excusas y cuando empieza el partido todos estamos en igualdad de condiciones", agregó.

Además, el jugador argentino reconoció que el presente "es un año particular para todos" y lamentó no poder contar el apoyo de su hinchada. "Tenemos que ir adaptándonos cada día a diferentes realidades y es lo que nos toca. Es una pena no contar con ellos pero desde su casa nos estarán animando", finalizó.