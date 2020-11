El balonmano vuelve al Ovni dos meses después

El Ovni de Port de Sagunt vuelve a acoger un partido de la Liga Asobal más de un mes después, tras el parón por los problemas derivados de la COVID-19 en los distintos equipos de la Liga Sacyr ASOBAL.

El partido, correspondiente a la jornada 13, se disputará a partir de las 18:30 en un Ovni cerrado al público siguiendo las últimas medidas de GVA Sanitat por los casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana.

El técnico rojiblanco, Vicent Nogués, avanza que no será un partido fácil y más por el hecho de jugar sin apoyo del público local: "Después de un mes y medio sin apenas jugar, y con la ansiedad de empiezo, me paran, llega este partido contra Anaitasuna. El problema que veo es la falta de competición y el ritmo de partidos que el equipo no tiene a día de hoy. Y eso es el hándicap que un poco tenemos. No sé si esto nos va a venir bien o nos va a venir mal».

Respecto al rival, añade que «delante tendremos a un rival duro como lo es el Helvetia Anaitasuna, que está en una línea positiva que hizo un buen resultado el pasado miércoles. Además viene a un 'Ovni' sin público, va a ser muy extraño porque el pabellón siempre aprieta, así que es posible que esta vuelta en casa, puede ser que nos reste más que nos sume».

A pesar de todo ello, el técnico rojiblanco, es optimista y afirma que «creo que el equipo está con muchas ganas, la gente está muy ilusionada de poder volver a jugar y tengo muchas ganas de que el equipo demuestre en la pista lo bien que están entrenando pese a las adversidades en este mes y medio aquí en el 'Ovni'. Espero que esto se refleje el sábado y nos dé un buen resultado', Concluye Nogués con respecto al partido de este fin de semana.

Pese a estar un mes sin competir, el conjunto porteño suma dos meses sin jugar como local, ya que el último partido en el Ovni fue el 12 de septiembre ante el Benidorm.

Por otra parte, el Comité de Competición ha aplazado de nuevo su encuentro a domicilio ante el Granollers previsto para el próximo miércoles por un caso positivo en la plantilla del club catalán.