Nuevo aplazamiento del Granollers-Fertiberia por positivo en el club catalán

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto comunicó la decisión del Comité Nacional de Competición de aplazar su encuentro a domicilio ante el Granollers previsto para el próximo miércoles por un caso positivo en la plantilla del club catalán, por lo que este encuentro se cancela por segunda vez.

El choque, correspondiente a la jornada nueve de la Liga Asobal, estaba previsto en el calendario para 17 de octubre, pero tuvo que ser aplazado entonces por dos positivos en la plantilla del club saguntino y ahora todavía no hay nueva fecha estipulada para su disputa.

El Fertiberia volverá a la competición este sábado frente al Helvetia Anaitasuna y su técnico, Vicent Nogués, expresó en declaraciones al club que este regreso será complicado. "El problema que veo es la falta de competición y el ritmo de partidos que el equipo no tiene a día de hoy. Y eso es el hándicap que un poco tenemos. No sé si esto nos va a venir bien o nos va a venir mal", señaló.



Cuatro son los partidos que tiene pendientes de disputar el equipo valenciano: Fertiberia-Cuenca (25 de noviembre), Fertiberia-Ademar León (3 de diciembre) y Fertiberia-Villa de Aranda (19 de diciembre), mientras que el Cangas-Fertiberia y Granollers-Fertiberia no tienen día fijado.