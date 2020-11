El Levante UD FS continúa con su paseo triunfal

Levante UD FS remontó ante BeSoccer CD UMA Antequera para hacerse con la victoria en el encuentro de la novena jornada de Liga (3-4). Los de Diego Ríos tras un inicio muy igualado mostraron su eficacia de cara a puerta para sumar los tres puntos y sellar con siete victorias un pleno de puntos. El triunfo cosechado en el Argüelles sirvió para que los levantinistas recuperen la primera posición de la clasificación. Por su parte, BeSoccer UMA Antequera dejó escapar los puntos en un nuevo partido que volvió a merecer más.

Duelo de dinámicas el que acogió el Fernando Argüelles en la matinal del sábado entre BeSoccer UMA Antequera y Levante UD FS. Mientras que los locales trataban de escapar de la zona baja tras el empate cosechado en Santa Coloma entre semana, los visitantes buscaban sumar la séptima consecutiva con la que ampliar su excelente arranque liguero.

El encuentro comenzó en la pista andaluza con dos buenas oportunidades de BeSoccer UMA Antequera. Fernando Cobarro dispuso de los dos primeros acercamientos de peligro por parte del equipo local. El primero de ellos, a los dos minutos de juego con un remate que atajó sin demasiado peligro Fede. Un minuto más tarde, el portero de Levante UD FS frenó de nuevo un acercamiento del dorsal 12 del cuadro universitario. En el intercambio de ocasiones en los primeros minutos de tanteo, Pedro Toro, con un disparo raso, y Rubi Lemos, con un tiro exterior, buscaron superar sin fortuna a Cone en las primeras llegadas al área del equipo dirigido por Diego Ríos. No obstante, fue Roger el que, en el minuto cinco de partido, tuvo la ocasión más clara hasta el momento con un chut que desvió al meta andaluz a saque de esquina.

En el minuto ocho, Álex Fuentes logró firmar el primero del partido tras una espectacular jugada individual del 11 de BeSoccer UMA Antequera que concluyó con el balón en el fondo de la red. Sin embargo, la respuesta de los visitantes sería inmediata por medio de Rafa Usín. El pívot madrileño con un zurdazo ajustado al palo de la meta de Cone marcó el tanto de empate con el que restableció en el marcador la igualdad que hasta el momento se había reflejado también sobre el 40x20 en el primer tramo del partido. Un minuto más tarde, un nuevo tanto de Rafa Usín precedido de una falta sirvió para que 3 de Levante UD FS le diese la vuelta en el marcador (1-2).

El segundo tanto de los levantinista no varió la tónica sobre la pista con ambos equipos repartiéndose ocasiones de gol. Por parte del plantel dirigido por Moli, Vargas probó a Fede con un disparo escorado precedido de una acción a balón parado. Mientras que segundos más tarde, en el minuto trece de partido, Raúl Canto salvó bajo palos el remate de Esteban. Sin embargo, fueron los andaluces, muy bien plantados sobre la pista, los que fueron los que acumularon los mejores acercamientos de peligro en unos muy buenos minutos para los de Moli. Javi Amorós, con un tiro desviado desde el costado derecho, y Joaki, con un disparo muy centrado, intentaron restablecer el empate inicial en el luminoso, aunque sin demasiada fortuna en los metros finales. Cuando mejor se estaba encontrando los visitantes sobre el parqué llegó el tercero del Levante UD FS. A falta de tres para el descanso, un robo en tres cuartos de pista propició que Pedro Toro se hiciese con el balón y a la media vuelta superase a Cone con un potente disparo.

Sin demasiadas variaciones en los primeros minutos de la segunda mitad, los locales intentaron recortar distancia en el electrónico por medio de Vargas que se topó con un buen Fede bajo palos. El meta valenciano volvió a aparecer con una nueva intervención al detener con la mano la volea de Alvarito tras un saque de esquina. No obstante, fueron los visitantes los que lograron ver puerta. Una caída de Márquez dentro del área en el seis de la segunda mitad fue considerada penalti por los árbitros del partido. Desde el punto de seis metros, Pedro Toro no falló marcando el cuarto de su equipo y el segundo de su cuenta particular.

Traspasado el ecuador del segundo periodo, Miguel Conde firmó uno de los goles de la jornada. Un zapatazo con su pierna derecha sirvió para mandar el balón a la misma escuadra de la portería de Fede tras una falta directa. A falta de cuatro para el final, los de Moli se encomendaron al juego de cinco que tan buenos resultados les dio las últimas jornadas contra Industrias Santa Coloma o Osasuna Magna Xota. Por medio del juego de cinco, Cobarro, a falta de un minuto, disminuyó la desventaja a tan solo un gol con un disparo por bajo. Sin tiempo para más, Levante UD FS acabó consumando su séptima victoria de la temporada.

El Levante UD FS sigue mandando en la máxima categoría con 7 victorias en otros tantos partidos disputados y aún tiene pendientes dos partidos aplazados por el brote de coronavirus que afectó a la plantilla valenciana.