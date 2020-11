Sebastián Mora, campeón de Europa en Puntuación

El vilarrealense de Movistar Team y la selección española Sebastián Mora, completa una exhibición de entrega y combatividad en Plovdiv (Bulgaria) para lograr su primer título de la modalidad y su quinto oro europeo.

Sebastián Mora casi siempre es garantía de éxito, porque aunque el trabajo y el esfuerzo están garantizados con el pistard, conseguir una medalla y aunque con Sebastián lo parezca, nunca es fácil.

Tras la pequeña decepción que supuso no poder estar en la lucha por las medallas el pasado jueves en la prueba de scratch, Sebastián disputaba la siempre exigente prueba de puntuación dispuesto a todo, y la verdad que así ha sido.

En una carrera que hay que definir como de excelente, el de Vila-real ha luchado y ha trabajado durante toda la prueba para conseguir una medalla, y a fe que el oro es totalmente merecido.

Desde el principio de la prueba Sebastián ha estado en la pelea por los metales, desde el primero y hasta el último sprint. Ha buscado doblar al grupo en diferentes ocasiones y junto con el rumano, el bieloruso y el italiano han sido los únicos en conseguirlo, pero es que además ha puntuado en infinidad de sprints consiguiendo desde los 5 hasta 1 punto y ha sabido cerrar los huecos e incluso pelear hasta el final para evitar que el pistard rumano consiguiera una nueva vuelta que le hubiera dado el oro.

Sin duda una excelente carrera para el del Movistar que pone de momento y a falta de la madison del domingo un gran broche de oro a una temporada complicada y difícil.

Quinto título Europeo

Es el quinto título continental para Mora, el primero en esta modalidad tras los dos en Scratch -Grenchen (2015) y Apeldoorn (2019)- y otros tantos en Madison -Grenchen (2015) y Saint-Quentin (2016)-. En dicha especialidad, la Americana, Sebastián peleará por volver al podio este domingo (14.45h) junto a su inseparable pareja, Albert Torres, que ya fue ayer viernes 6º en el Omnium.



Sebastián Mora:

"Quería correr hoy un poco más al ataque que en el Scratch y creo que desde el inicio se ha visto. Ya iba entrando en los primeros sprints y a las 30 vueltas he arrancado para hacer la carrera dura. Sabía que estaría muy vigilado y el grupo ha tratado de volver a cogerme, así que he buscado recuperar un poco y no perder tampoco el ritmo de los sprints para coger puntos. No me he puesto nervioso con el grupito de Ramanau y Crista y he buscado mi momento para atacar. Nos ha costado a Donega y a mi, pero hemos acabado ganando vuelta y, a partir de ahí, sabía que lo único que tenía que hacer en las últimas 30 vueltas era controlar que nadie ganase vuelta, prestar atención a los sprints y seguir haciendo la carrera dura en la medida de lo posible.

Muy contento con este triunfo y muy animado de cara a la Madison del domingo. Albert está también muy ilusionado y cree que la asimilación de tantos días en carretera con el equipo le irá bien, aunque hemos visto en este Europeo que necesitamos más trabajo previo a la competición en estas cadencias altas para llegar al máximo. Sacamos conclusiones favorables de estos días e iremos mañana motivados a la Madison para intentar algo bonito. Nos ilusiona mucho el apoyo de la gente y daremos el máximo".