El derbi valenciano acaba en tablas

Peñíscola FS y Levante UD FS han firmado este sábado 21 de noviembre, tablas en el derbi de la Comunidad Valenciana (3-3). Los de Diego Ríos tras el tropiezo frente a Barça del pasado miércoles lograron sacar un punto en un encuentro muy igualado y recuperar el liderato de la máxima categoría del Fútbol Sala nacional.

El Municipal de Peñíscola acogió en la tarde del sábado el encuentro entre Peñíscola FS y Levante UD FS. Un derbi de la Comunidad Valenciana que no contó con un trepidante inicio marcado por una tremenda igualdad sobre el 40x20. Tras unos primeros minutos iniciales de tanteo, el equipo del Baix Maestrat logró adelantarse en el minuto tres de partido por medio de Walex. Segundos más tarde, en el minuto tres, el equipo dirigido por Manuel Collado logró ampliar su distancia en el marcador firmando el segundo del partido por medio del David Señoret, máximo goleador del cuadro local.

No obstante, los de Diego Ríos no tardaron en reaccionar a estos dos primeros tantos del cuadro azulón. En un minuto, el cuatro, Esteban aprovechó dos errores en la salida del balón de Peñíscola FS para marcar los dos primeros tantos de su equipo y restablecer con ello el empate inicial en el luminoso. La intensa presión ejercida por el cuadro levantinista dificultó a Peñíscola FS que no lograba sentirse cómodo sobre la pista. Esta circunstancia dio rédito a los de la Ciudad del Turia que a punto estuvieron de darle la vuelta al luminoso con una acción ofensiva de Pedro Toro que acabó deteniendo Molina en el minuto siete de partido.

El partido entró en una tónica de imprecisión con muchas pérdidas por parte de ambas escuadras. Sin embargo, esto no evitó que Levante UD FS siguiese causando peligro sobre la portería ocupada por Molina. En el minuto diez de partido, Pedro Toro volvió a rozar el tercero, pero de nuevo Molina estuvo muy acertado en el mano a mano con el pívot valenciano. Ante tanta insistencia, el equipo visitante encontró recompensado sus múltiples acercamientos en el minuto once de partido. Araça, a la salida del saque de una falta, colocó el esférico en la escuadra de la meta local certificada la remontada momentánea de su equipo en el Municipal de Peñíscola.

El paso de los minutos y la mínima ventaja de Levante UD FS provocó la reacción de los locales que comenzaron a hacerse con el dominio del partido en busca del tanto de la igualada. La más clara para los de Manolo Collado llegó en el dieciocho cuando una mano de Esteban provocó la sexta falta y doble penalti a favor de los locales, pero Paniagua no estuvo acertado desde el punto de diez metros.

Tras el paso por vestuarios, el partido no varió demasiado en cuanto a lo visto en la primera mitad del partido. La máxima igualdad fue la tónica dominante de unos primeros minutos donde ambos equipos buscaron llevar el peligro al área rival. La más clara en estos primeros compases de la segunda mitad fue para Peñíscola FS. En una de sus primeras jugadas sobre el parqué, Miguel Fernández cedió el esférico para que el autor del tercer tanto de los locales se sacase un potente disparo obligando la estirada de Fede. Con el partido tremendamente abierto, Levante UD FS también contó con sus ocasiones para volver a colocarse por delante en el luminoso. Araça a punto estuvo de repetir tanto en una contra que acabó deteniendo Rahali en última instancia.

En el veintiocho, Rafa Usín, que no logró rematar entre los tres palos, perdonó el cuarto de su equipo tras una rápida transición para los granotas. Cinco minutos más tarde, Luciano Gauna en el área contrario no estuvo acertado en el mano a mano con Fede que volvió a detener el acercamiento de mucho peligro de Peñíscola FS. Miguel Fernández, a falta de poco más de cuatro para el final, a punto estuvo de convertir lo que hubiese supuesto el cuarto, pero solo ante Fede no logró acertar a rematar perdiéndose el balón por línea de banda. A pesar de que Diego Ríos apostó por el portero-jugador con el objetivo de hacerse con los tres puntos, el marcador no se movió.