El Fertiberia sucumbe en la segunda mitad ante el Huesca

El Fertiberia cayó derrotado este sábado 23-19 en un choque igualado con dos mitades muy diferenciadas. En la primera los rojiblancos estuvieron todo el tiempo por delante en el marcador, con rentas de hasta cinco goles. Pero en la segunda, el conjunto oscense se ajustó e impuso un juego más rápido que mermó la excelente defensa de los de Nogués en el primer tiempo.

En la primera parte del partido el Fertiberia salió al Palacio de los Deportes de Huesca dispuesto a llevarse los dos puntos a Puerto Sagunto. Hicieron un primer parcial de 1-3, parando desde la portería Franzini (por encima del 58% de efectividad) , con blocaje en la defensa y el ataque imparable de Corzo.

Pero los rojiblancos empezaron a conceder en ataque con fallos que aprovechó el Bada Huesca para correr a la contra y poner las tablas en el electrónico. Querín , Pozzer y Chen reaccionaron y pusieron el 3-7 que se mantuvo hasta el minuto 20. A partir de ese momento, los locales reaccionaron y se fueron al descanso 8-10.

Tras el paso por vestuarios, el Huesca buscó que los puntos se quedaran en casa y lograr su sexta victoria consecutiva, de modo que en el minuto 6 volvieron a poner las tablas. Pero Franzini siguió parando y los rojiblancos mantuvieron el tipo hasta que el Bada Huesca aprovechó las exclusiones de los rojiblancos y dio la vuelta al marcador en el minuto 13 del choque.

El partido se convirtió en un intercambio de goles rápido y Nogués intentó parar el juego, favorable a los locales, con un tiempo muerto. Pero la reacción rojiblanca no llegó.



Valoración de Vicent Nogués

Tras el partido, el técnico valenciano, Vicent Nogués hizo balance y explicó que: "Hemos hecho una buena primera parte sobre todo a nivel defensivo el equipo ha estado muy bien. Roney también ha cumplido en la portería y nos hemos ido al descanso con un margen inferior al que debería haber sido para ganar el partido. En la segunda parte hemos recibido muchas exclusiones, que ha hecho que el Huesca lo aprovechara para meterse en el partido. En ese momento nuestro ataque se ha desinflado, hemos desaparecido. El Huesca ha empezado a vivir de nuestros errores en ataque y lograr un margen suficiente para ganar el partido".

En cuanto al buen trabajo defensivo del equipo sobre todo en la primera parte, el técnico rojiblanco expresó: "El equipo está defendiendo muy bien, somos un defensa poco vistosa, a la hora de tener robos, salidas y demás, pero el equipo es muy eficaz y eficiente. Le cunde el trabajo defensivo y tanto el otro día contra Anaitasuna como hoy , han estado muy bien. Gonzalo es un crack, además de lo que suma él hace que todos los de alrededor defiendan mejor y su llegada al equipo ha sido fundamental para que funcione así de bien la defensa".

"Creo que ha habido tres situaciones de exclusiones poco rigurosas para mi entender. El Huesca las ha aprovechado, nosotros no hemos sabido aprovechar las suyas. Al final, no es el árbitro, el que mete los goles, las aprovecha y gana el partido es el Huesca. No tengo nada que objetar, creo que ellos han sabido aprovecharlas. A nosotros nos ha faltado aprovechar la buena defensa que hemos hecho para correr más al contraataque. Creo que todo eso ha decantado el partido", concluyó el técnico Vicent Nogués.

Ficha Técnica:

23 - Bada Huesca: Dani Arguillas (po), Montoya(1), Carmona (6), Tioumentsen (0), Adrian Pérez (2), Nekkrushets (0), Marcelo (0), Oier García (3), Rodrigo Benites (4), Gucek (0), Sergio Pérez (5), Miguel Malo (1) Asier Nieto (1), Espinha (po).

19 - Fertiberia Puerto Sagunto: Roney (po), Miralles (0, Mirallave (0), Facundo (4), Gil (0) Camacho (0), Carou (0), Corzo (4), Aizen (0), Alegre (0), Pomeranz (7), Kozina (3), Pozzer (1), Danile Martínez (po).

Arbitros: Colmenero y Rollan, Excluyeron dos minutos del Bada Huesca a Gucek, y Asier Nieto; y por parte del F. Puerto Sagunto a Pomeranz, Facundo, y Carou.

Marcador cada cinco minutos: 1-3; 2-3; 3-6; 3-7; 5-8; 8-10 (Descanso); 10-11; 13-13; 17-16; 20-18; 22-18; y 23-19 (Final).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la liga ASOBAL disputado en el Palacio de los Deportes de Huesca, a puerta cerrada.