Jon Rahm anuncia que va a ser padre y que no se arriesga a viajar a España

El golfista vizcaíno Jon Rahm, número 2 del ránking mundial, ha anunciado que su esposa, Kelley Cahill, está embarazada y que por ello ni jugará más torneos en 2020 ni viajará en Navidades a su casa en Bilbao como acostumbra a hacer cada año.

"Os quiero anunciar otra cosa mucho más importante para mí que el golf. Kelley está embarazada de 20 semanas. Obviamente, los más allegados lo saben, pero para el resto hemos preferido llevarlo de manera más reservada. Ahora que ha terminado el año en lo que se refiere a competición, creo que es un buen momento de compartirlo con todos", dice Rahm en una nota en su blog de la que se hace eco la Federación Vasca de Golf.

En ese nota, el de Barrika explica que: "el embarazo es precisamente una de las razones por las que he decidido no moverme de Estados Unidos".

"No voy a jugar ningún torneo más y, aunque me duele mucho no poder defender el título en el DP World Tour Championship, creo que es el momento de ser precavido e inteligente. No sólo no voy a jugar ningún torneo más hasta 2021, sino que tampoco voy a ir a España. No quiero poner en riesgo a mi familia viajando a Bilbao, ni tampoco me apetece poner luego en riesgo a la vuelta a Kelley", añade.

Rahm asume que la que ha tomado "es una decisión difícil", pero "sinceramente" cree que "es lo más responsable".

El golfista vasco hace las cuentas sobre cuando le tocaría nacer a la criatura y le sale "el 12 de abril, el lunes después del Masters de Augusta", y anuncia que si le pilla en pleno torneo dejará los palos e irá su nacimiento.

"Ni lo dudéis, si el parto se adelanta o por lo que sea coincide con el torneo, cogeré un avión y estaré con ella. Si toca perderse el Masters, me lo perderé. Bajo ninguna circunstancia en este mundo dejaré de estar allí, donde tengo que estar. Eso lo tengo claro. No hay nada más importante para mí", adelantó.

"Si pilla en mitad del Masters, mala suerte. Porque también tenemos muy claro que queremos que el parto sea completamente natural, no vamos a provocar nada ni elegir una fecha. Lo que tenga que ser, será", explicó las decisiones que tiene en mente.