Buen susto de Felipe Orts en Bélgica

Buen susto el que vivió este sábado el valenciano Felipe Orts, una semana después de acabar séptimo en Merksplash. El campeón de España de ciclocross corría este sábado de nuevo en Bélgica, en concreto en Kortijk, donde tuvo una mala salida desde la primera fila y se le acumularon los problemas en la remontada. Luego de un pinchazo en la tercera vuelta, sufrió un "aparatoso golpe contra una valla que dejó KO al vilero", según informó su equipo a través de las redes sociales.



«La cara B. Golpe duro en la rodilla que no me ha permitido terminar en Kortijk», explicó el ciclista del Teika UCI Team. «Gracias a todos por los ánimos. Parece que solo es el golpe. Triste de no poder seguir luchando pero esto es así», lamentó, tranquilizando a sus seguidores desde su cuenta de Twitter, y mirando ya hacia el futuro. «Pausa, reset y a seguir por el camino de las ultimas semanas», añadió el ciclista valenciano.





Otra jornada complicada

Las asistencias sanitarias de la prueba atendieron de inmediato al ciclista español, que tras unos minutos sentado en el suelo junto a su mecánico y hombre de confianpudo levantarse por su propio pie y abandonar el circuito."Ha sido un golpe muy fuerte y no he podido seguir en carrera. En un principio me encuentro bien, puedo mover la pierna y andar. Esperamos que solo quede en un fuerte golpe y pueda continuar sin problemas con el calendario previsto para las próximas semanas", apuntó en declaraciones facilitadas por el equipo un Felipe Orts que espera estar presenteEl de este sábado no ha sido el mejor día para Felipe Orts. El ciclista del Teika UCI Team abandonó el X?2;O Badkamers Trofee Urban Cross celebrado en la localidad belga de Kortrijk a consecuencia de un fuerte golpe en su rodilla izquierda tras impactar contra una valla del circuito.El vilero, que partía una vez más desde la primera línea de la parrilla,en las que mejorar posiciones se hacía extremadamente difícil. Pese a los atascos propios del primer giro, Orts pasó por meta en 18ª posición, a 18" de la cabeza de carrera que entonces ocupaba el campeón de Europa, Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal).Orts tenía asumido que tocaba, otra vez, remontar. Y a ello se puso el vilero hasta que en la tercera vuelta se encontró con otro hándicap,Por aquel entonces,A pesar de todas las adversidades, el campeón de España se empeñó en progresar y terminar en la mejor posición posible. Tal fue su empeño que