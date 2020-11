Buen susto de Felipe Orts en Bélgica

Buen susto el que vivió este sábado el valenciano Felipe Orts, una semana después de acabar séptimo en Merksplash. El campeón de España de ciclocross corría este sábado de nuevo en Bélgica, en concreto en Kortijk, donde tuvo una mala salida desde la primera fila y se le acumularon los problemas en la remontada. Luego de un pinchazo en la tercera vuelta, sufrió un "aparatoso golpe contra una valla que dejó KO al vilero", según informó su equipo a través de las redes sociales.



«La cara B. Golpe duro en la rodilla que no me ha permitido terminar en Kortijk», explicó el ciclista del Teika UCI Team. «Gracias a todos por los ánimos. Parece que solo es el golpe. Triste de no poder seguir luchando pero esto es así», lamentó, tranquilizando a sus seguidores desde su cuenta de Twitter, y mirando ya hacia el futuro. «Pausa, reset y a seguir por el camino de las ultimas semanas», añadió el ciclista valenciano.





