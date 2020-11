Tablas del Giner de los Ríos en Terrassa

Tablas en Terrassa. El CD Giner de los Ríos consiguió un nuevo punto en la División de Honor Masculina tras empatar 1-1 ante el Línia 22 a domicilio. Saúl Esteve fue el autor del único gol para el equipo valenciano.

El equipo de Sergio Tafalla consiguió un empate ante el colista de la liga en un partido que gozó de varias ocasiones y no pudo materializarlas en el marcador.

En el primer cuarto, el partido se presentó muy igualado hasta que los valencianos comenzaron a imponer su juego forzando el primer penalti córner del encuentro. Saúl Esteve, el gran especialista en este tipo de jugadas, volvió a mostrar su efectividad con el disparo directo poniendo en ventaja a su equipo. Tras el gol, el equipo cogió confianza sobre la hierba y generó una nueva acción que acabó en gol de Luis Perea que, posteriormente, sería anulado.

En el segundo periodo, el Línia 22 tuvo de su primer PC ejecutado por Jon Elias que fue desviado por un defensa sorprendiendo a Ángel Casaña, aunque el guardameta valenciano logró despejar la bola apelando a sus buenos reflejos.

El Giner reaccionó con otras tres acciones que no supo aprovechar. Alex Pitarch y Raúl Olivares tuvieron en sus sticks el segundo gol del partido.

Tras el descanso, Pitarch y Soler gozaron de sendas ocasiones mientras que Casaña volvió a lucirse para mantener la ventaja mínima. Sin embargo, una pérdida del Giner produjo el gol del empate, obra de Pau Proto, que definió con estilo para anotar el 1 a 1. Pudo remontar el Línia con un penalty córner que, nuevamente, el portero visitante despejó.

En el último cuarto, los nervios parecían apoderarse de los equipos que no quisieron arriesgar. Pero las intenciones del Giner generaron una nueva ocasión que Pitarch perdonó. Llegaría la réplica de los catalanes que también buscaron el gol del triunfo, en este caso desde el PC, pero Elías no pudo vencer nuevamente a un Casaña que parecía vestirse de héroe a pesar de las múltiples ocasiones que dispuso su equipo y que no terminaron en gol.

En los minutos finales, Johnny Dalrymple tuvo dos ocasiones siendo la última acción una bola que se estrelló en el casco del guardameta. Saúl Esteve también tuvo la victoria en su palo tras un penalti córner que tampoco tuvo fortuna de gol.

Empate agridulce para un Giner que suma un nuevo punto importante ante un rival directo pero que mereció mayor suerte en el resultado. La próxima semana visitará al RC Jolaseta, en otro duelo directo por la permanencia, en un importante partido que se disputará el domingo 6 de diciembre a las 11:30 horas