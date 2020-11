¡Equipazo! Laia Sanz y Carlos Sainz con el mismo coche

Los pilotos españoles Carlos Sainz, premio Princesa de Asturias del Deporte, y Laia Sanz competirán con el equipo QEV Technologies de Acciona en 'Extreme E', un campeonato de coches eléctricos regido por energías alternativas y sostenibles auspiciado por el empresario Alejandro Agag (que ya lanzó la Fórmula E, que iniciará su séptima temporada) y que supone "un nuevo reto" en sus respectivas carreras profesionales.

Otro equipazo para un solo coche que recuerda el que protagonizaron Fernando Alonso y Marc Coma en el pasado Dakar, primera experiencia en un rally para el expiloto de Fórmula 1 y la primera vez sobre cuatro ruedas para el cinco veces ganador del Dakar en motos.

El doble campeón del mundo de rallys y triple ganador del Dakar se subirá a bordo de un coche eléctrico junto a Laia Sanz, trece veces campeona del mundo de trial, en un equipo plenamente español para este campeonato que comenzará el 20 de marzo y para el que una de las principales reglas es que se cumpla la igualdad de género y haya hombres y mujeres en todos los automóviles.

"Soy una gran fan de los rallys y dar este paso a los coches al lado de Carlos Sainz es increíble y un sueño. Espero aprender muchísimo y estar a la altura de este proyecto", dijo Laia Sainz, que reconoció que "las mujeres no lo tienen fácil en el mundo del motor y es interesante que en este campeonato puedan luchar".

Para Carlos Sainz su incursión en el campeonato de coches eléctricos se debe a "dos razones importantes".

"Después de tantos coches que he conducido, mi carrera avanza y tener la oportunidad antes de acabarla de conducir lo que va a ser el futuro no podía desaprovecharla. Aparte, también quería dar el salto de piloto a formar parte del equipo porque es un campeonato totalmente nuevo que nos va a ofrecer cosas que no conocemos y que descubriremos poco a poco", confesó.

El piloto madrileño dijo estar "encantado de contar" con Laia Sanz para conducir el coche al ser "un gran fan" de la catalana.

"Es un ejemplo y estoy absolutamente convencido que es la persona ideal para hacer todo lo posible. Confío en ella y será genial compartir coche en este campeonato distinto con un formato nuevo", señaló.

Uno de los retos de este nuevo campeonato será "amoldarse" al coche porque "se podrá cambiar algo residual pero prácticamente nada".

"Es un reto para nosotros pero también para los organizadores. Según vaya avanzando el campeonato se irá adaptando y descubriendo lo que va a mejor y lo que va menos bien. Va a ser un buen espectáculo", subrayó Carlos Sainz, durante la conferencia de prensa de presentación del equipo.

El campeonato en su primera edición en 2021 tiene cinco carreras: Arabia Saudí (20-21 de marzo); Lago Rosa de Senegal (29-30 de mayo); Groenlandia (28-29 de agosto); Amazon X Para, Brasil (23-24 de octubre) y Patagonia, Argentina (11-12 diciembre).

En la presentación del equipo también estuvo Joan Orús, director de Operaciones de QEV Technologies, y Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y Marca de ACCIONA, que declaró que desde su entidad apuestan por este tipo de formatos por "la movilidad eléctrica y un modelo de vida y económico distinto".