El Fertiberia planta cara pero cae en los minutos finales

El Fertiberia cae en el tramo final del partido 27-29 ante el Ademar de León, en un encuentro aplazado de la Liga Sacyr Asobal, que en el primer tiempo fue de lo rojiblancos y se mantuvo muy igualado hasta los últimos 10 minutos del partido en el que los locales adquirieron una renta de dos tanto que no supieron superar los de Vicent Nogués.

El partido comenzó con un Fertiberia enchufado, duros en defensa y rápidos, y con gran acierto, en ataque con los goles de Corzo, Chen y Lucas . El conjunto rojiblanco llegó a tener rentas de hasta 4 tantos por encima del equipo Leones. La portería volvió a estar a la altura con Franzini bajo los palo, pero tras varias paradas del partido del míster visitante, llegó la reacción del León y los fallos en ataque lo de Nogués, de modo que se fueron al descanso con el electrónico más ajustado 15-14.

Tras el paso por vestuarios, el equipo leones empató el partido en el minuto 4. Tras las tablas, el partido estuvo muy igualado, era un intercambio de goles. El partido estuvo muy reñido con dos defensas duras, pero a partir del minuto 23, los de Ademar León se pusieron dos tantos por delante. Nogués pidió un tiempo muerto para intentar remontar la renta y lograr puntuar, pero pese a intentarlo, no pudo ser.

Tras el choque, el técnico rojiblanco, Vicent Nogués expreso: 'Creo que defensivamente hemos estado muy bien y en ataque creo que también hemos estado muy fluido, meter 27 goles contra Ademar no es nada fácil. Nos ha faltado al final, los último diez minutos haber estado más finos para poder ganar el partido. Pero contra estos equipos que compiten todos los choques, todas las semanas y están mucho más rodados que nosotros, con más fondo de armario, eso muchas veces es muy complicado. Puede ser que haya ganado el equipo que ha aprovechado más los pequeños detalles. Creo que nosotros no hemos aprovechado las superioridades con sus exclusiones'.

Antes de dar comienzo al partido, el jugador rojiblanco, Gonzalo Carou recibió el galardón de la Liga Sacyr ASOBAL que le acredita como mejor defensor de la temporada 2019/20, cuando el argentino todavía jugaba con el Ademar León, rival al que se ha enfrentado esta tarde.



Ficha técnica

Fertiberia Balonmano Puerto Sagunto: Pau, Nacho Mirallave (3), Leo Querín, Alejandro Gil, Camacho (1), Carou, Dani Martínez, Corzo (7), Aizen (3), Alegre (2), Roney, Óscar García (1), Chen (6), Bruno Kozina (3), Alex Pozzer (1).

Ademar León: Rubén Machán (2), Erwin (1), Natan Suárez (1), Lucin (9), Perdro Martinez, Andrew Donlin (2), Milan, Dino, Jaime Fernández (2), Gonzalo Pérez (4), Khaliza, Antonio Martínez, Elias (8), Mateus, Oleg, Adrián Casqueiro.

Árbitros: Rafael Alberto García Mosquera y Alberto Rodríguez Rodríguez excluyeron por el Fertiberia BM Puerto Sagunto a Caroy y Pozzer . Y por el Ademar León a Lucin, Pedro, Dolmin, Jaime Fernández y Elías.