Derrota del Fertiberia ante Sinfín en el Ovni

El Liberbank Cantabria Sinfín superó al Fertiberia (26-28) tras un partido que estuvo muy igualado y que no se decidió hasta los últimos instantes donde el equipo del Puerto de Sagunto no pudo remontar la mínima diferencia con la que acabó la primera mitad.

Los primeros compases del encuentro estuvieron marcados por el mal arranque defensivo de los locales, que no lograban frenar el ataque del Sinfín, y tampoco estaban decididos de cara a puerta.

Mientras, los cántabros aprovechaban cada oportunidad para agrandar la distancia en el marcador hasta que Vicent Nogués pidió tiempo muerto cuando aún no se había cumplido el minuto trece con un resultado de 3-8 para ajustar el sistema.

Tras los retoques del entrenador porteño, el Fertiberia comenzó a encontrarse en la pista y el partido se igualó gracias a los goles de Aizen (1), Corzo (3) y Toni Alegre (3), lo que propició que Víctor Montesinos pidiera tiempo muerto con un resultado de 10-11 y finalmente el primer periodo se cerró con solo un tanto de diferencia a favor de los visitantes (12-13).

Tras el descanso, pese a las buenas paradas de Pau Guitart, que entró por Franzini en la primera mitad, el Fertiberia no lograba ponerse por delante. El gran ataque del Sinfín con Pla y Ramiro Martínez a la cabeza no daba tregua a los porteños, que respondían de inmediato, pero no era suficiente para adelantarse.

A falta de diez minutos para el final del encuentro el resultado era de 21-22, el partido estaba muy igualado y apretado entre los dos equipos empatados a puntos en la clasificación, pero una gran defensa del Sinfín y varios palos de los visitantes le privaron al Fertiberia de sumar en un partido vital por la permanencia.

Ficha técnica:

26 - Fertiberia Puerto Sagunto (12-14): Franzini; Mirallave, Querin (1), Carou, Alegre (6), Kozina, Pozzer -siete inicial- Camacho (1), Corzo (9), Óscar García (2), Pomeranz (3), Aizen (4)

28 - Liberbank Cantabria Sinfín (13-15): Elcio; Pla (5), Martínez (5), Basualdo, Lon (1), Valles (8), Darko (5) -siete inicial- Valverde, Blázquez, Alonso, Nazario, Castro, Zungri (4), Marín

Árbitros: Ignacio García Serradilla y Andreu Marín Lorente. Excluyeron a Querin y Kozina por parte del Fertiberia y a Valverde, Alonso, Castro y Darko por parte del Sinfín

Marcador cada cinco minutos: 1-4, 3-5, 4-9, 7-10, 9-11, 12-13 -descanso- 14-15, 17-16, 18-20, 21-22, 22-25 y 26-28

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimosegunda jornada de la Liga ASOBAL disputado en el pabellón Ovni de Puerto de Sagunto sin público.