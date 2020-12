Acabando con los estereotipos

«La sociedad creo que está cambiando cada vez más y más rápido, y no hay tantos estereotipos de el niño juega a fútbol y la niña baila ballet. Existe un poco de miedo social, pero cada vez se rompe más esa barrera, hay más chicas jugando a rugby y más chicos bailando», asegura Iris Alarcón, bailarina y exjugadora de rugby, y protagonista del foro Campeonas de SUPER. «El deporte femenino está en auge, cada vez más niñas y mujeres empiezan a jugar a basket, a rugby, a balonmano, a todo, porque tenemos más información», añade. Familia en el CAU y en la vida real son Silvina Espósito y su hija Kiara Lencinas Espósito, que comparten XV en el senior femenino. «Desde fuera choca, no es normal que madre e hija compartan equipo, y menos en un deporte de contacto», dice Silvina, que junto a su Kiara están rompiendo otra barrera en un deporte como el rugby «que da muchos valores, es como una familia, mi segunda familia, ves que la que tienes al lado da la cara por ti y pelea y es como tu hermana, tu amiga y se agradece, y luego te vas a tomar algo con ella». «El rugby me aporta muchísimo. Ahora no podemos hacer el tercer tiempo por la pandemia, pero seguimos teniendo claro que en el campo somos rivales, pero luego amigas», añade por su parte Kiara.

Las tres estarán este martes en Campeonas. Un evento anual de SUPER con el patrocinio de Banc Sabadell que pone en valor a nuestras deportistas y reivindica el papel de la mujer en todos los ámbitos relacionados con la práctica deportiva. Será el próximo martes 15 de diciembre a partir de las 17:00 y con unas circunstancias particulares. Debido a las recomendaciones de Sanidad, en esta ocasión el formato de Campeonas será telemático, sin asistencia física de público. No obstante, se podrá intervenir en el debate inicial registrándose a través de la página web de SUPER y además el evento se podrá seguir vía internet por www.superdeporte.es, a través de las redes sociales y también por Levante Televisión, con la conducción por parte de los periodistas Nuria Llopis y Juanma Romero.

Entre las protagonistas del cartel de esta tercera edición de nuestro Foro Campeonas están ellas pero también deportistas como Tamara Icardo, Estefanía Banini, Raquel Landín y Yolanda Folguera. Cambia el formato pero las restricciones de asistencia no afectan en absoluto al contenido del evento, que cuenta con una magnífica nómina de deportistas en activo, exdeportistas y personas que trabajan a diario en la gestión de actividades relacionadas con el deporte. Contará además con un debate en el que participarán auténticas campeonas como Ramona Gabriel y María José Martínez Maroto, ciclista de montaña la primera y triatleta la segunda con varias ediciones de la carrera Titan Desert a sus espaldas.

La presencia a través de Skype de Carolina Marín pondrá el punto final al evento. Campeona del Mundo y Olímpica de Badminton, la onubense está ante el reto de su vida: ganar la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Un éxito que la convertiría en la mejor jugadora de la historia de este difícil deporte originario de Asia, después de superar una grave lesión de rodilla.

El III Foro Campeonas, evento que desde 2018 se ha convertido ya en un referente para el deporte femenino, cuenta con el patrocinio de las firmas Banc Sabadell, Iberdrola y Electrodomésticos Web.