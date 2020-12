Tamara Icardo: "El confinamiento fue muy duro, el pádel se paró totalmente"

Tiene 25 años, comenzó a jugar al pádel a los 14 años por influencia de su hermano. «Lo probé, me gustó tanto que decidí que era mi deporte y desde entonces compito», afirma Tamara Iacardo que ha logrado triunfar en la competición más importante del mundo, el World Padel Tour. En la actualidad ocupa la posición número 23 del ránking mundial y está dispuesta a hacer historia en el pádel valenciano y nacional.

Tamara, que ha sido una de las protagonistas del III Foro Campeonas de SUPER, quiere olvidar cuanto antes las duras semanas de confinamiento: «Fue muy duro, el pádel se paró totalmente, sólo podía hacer entrenamiento físico en casa pero nada de pala, sólo unos toques al aire. El deporte forma parte de mi día a día y pasar a no poder hacer casi nada, fue difícil de asimilar». Ahora que la competición ha vuelto, aunque la temporada ha sido rara «sin público, con menos pruebas», Tamara espera que la crisis económica derivada del coronavirus no suponga un retroceso para el pádel femenino: «De normal las mujeres entrenamos lo mismo que los chicos pero cobramos menos, espero que los patrocinadores sigan apostando por el pádel femenino, que no demos pasos atrás, sino que sigamos avanzando. Nos tenemos que adaptar, pero hay que seguir».