Doble presencia valenciana en la selección española

La selección española absoluta masculina y femenina ya se encuentran en València realizando la última concentración de 2020. España despide el año en la hierba azul del polideportivo Virgen del Carmen-Beteró donde se ejercitan desde esta semana con el objetivo de seguir preparando el equipo que el próximo año disputará los Juegos Olímpicos de Tokio tras conseguir sus respectivos billetes sobre la pista valenciana el pasado año.

Con César Curiel y Lola Riera en la selección masculina y femenina, respectivamente, la concentración se desarrolla en la capital del Turia días después de haber finalizado la Copa del Rey y de la Reina donde ambos jugadores disputaron la competición con el SPV-Complutense. El ex jugador del Xaloc disfruta de su primera convocatoria con la selección absoluta de Fred Soyez mientras que la jugadora olímpica se ejercita a las órdenes de Adrian Lock.

Los Redsticks entrenan desde primera hora de este lunes con en doble sesión diaria hasta el próximo domingo en una semana de stage que servirá de preparación para los diferentes retos que les esperan en 2021: La FIH Pro League; la Copa de Europa de Amsterdam y los Juegos Olímpicos de Tokyo.

Por su parte, las jugadoras dirigidas por Adrian Lock hacían su primera sesión de entrenamiento en la tarde de este martes y donde tienen previsto continuar sus entrenamientos hasta el próximo domingo. Las Redsticks se enfrentarán a Bélgica en tres partidos de carácter amistoso.



FECHAS HORA Y LUGAR DE LOS ENCUENTROS:

— 17/12/2020 – 17:00hs – BETERÓ – ESPAÑA vs BÉLGICA

— 19/12/2020 – 11:00hs – BETERÓ – ESPAÑA vs BÉLGICA

— 20/12/2020 – 11:00hs – BETERÓ – ESPAÑA vs BÉLGICA



COMUNICADO OFICIAL RFEH

Siguiendo lo marcado por las autoridades sanitarias, con el comienzo de la convocatoria que les mantendrá en Valencia hasta el día 20, todo el grupo que forma la selección española absoluta masculina, se han realizado tests de antígenos.

Una práctica habitual desde el comienzo de la pandemia provocada por el Covid-19 y que en esta ocasión ha registrado dos análisis que han dado positivo.

Una vez notificados los mismos y siguiendo los exhaustivos protocolos marcados por el Ministerio de Sanidad y el Consejo Superior de Deportes, los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Hockey, han procedido al aislamiento de los mismos y de sus contactos directos en el equipo. Ambos positivos han pasado a realizarse las correspondientes pruebas PCR a la espera de sus resultados.