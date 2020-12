Les Abelles cae ante El Salvador en el Pantera

Un grande de División de Honor como el SilverStorm El Salvador visitó el Pantera este domingo, con la presencia de público limitado por la pandemia. No venían a pasearse los chamizos ante un recién ascendido como Les Abelles, que había demostrado muchas cosas en las jornada anteriores, pero faltaba ese 'cuaje' final. Y Juan Carlos Pérez sabía que no se lo iban a poner fácil.

Empezaron los visitantes muy fuertes, se notaba que habían estudiado a su rival y así, en el minuto 3 de partido, un rapidísimo centro como Rust, rompía la defensa abejorra y conseguía el primer try para los visitantes. No fallaría de nuevo Rust el tiro a palos, como no falló ninguno durante el partido.

Un juego muy dinámico movía a los dos quinces de un lado al otro del centro del campo sin clarificar un dominio claro; así, en el minuto 12, un golpe de castigo en la 22 visitante lo transformaría Edu, con 3-7.



Los valencianos, por delante en el marcador (10-7)

Los locales no daban un balón por perdido. El trabajo de estas semanas en la delantera se notaba y mucho en las fases estáticas, se aseguraba mejor la touche y las melés eran muy parejas pese al dominio en kilogramos de los vallisoletanos. Así, en el minuto 22 llegaría el primer ensayo local por medio de Cabale después de una gran jugada de todo el equipo. No falló Edu, y los valencianos se ponían por delante en el marcador 10-7.

Un equipo como el SilverStorm El Salvador cuenta con muchas armas y quizás la más importante, una que de momento no tienen los locales es la experiencia en esta División. Con esa cualidad, jugaron de nuevo a la línea de tres cuartos, aprovechándose una vez más de la rapidez de sus centros y de las incorporaciones del 15 que producían una superioridad difícil de frenar. Dos ensayos seguidos, en el minuto 25 y en el 29, ponían el marcador en un 10-21. Así terminaría el primer tiempo.

En la segunda parte, los chamizos salieron a cerrar el partido, con dos nuevos ensayos de su número 15, Trevithick y de su segunda línea Walker-Fitton. 10-35.

Las segundas partes de los valencianos siempre habían ido bien, y pese a esos dos nuevos ensayos, ya era el minuto 60, Socias hace cambios, y Lucas Martín pasa a 10 y da más movilidad al equipo y apuntala un poco mejor la segunda línea de defensa, y se nota. Una trabajada jugada de delantera hace que Marcos Benitez pose detrás de la cal, y no falla Dario (17-35, minuto 69).

Como buen equipo de rugby El Salvador, pese al resultado y el poco tiempo restante no bajó los brazos y tan solo 6 minutos más tarde volvió a ensayar, con una preciosa jugada de maul y salida de atrás Rodrigo Fernández conseguiría su ensayo 17-42.

La grada aplaudía a los locales por el grandísimo esfuerzo que estaba haciendo y parece que esta presión gustó de los abejorros que, en vez de venirse abajo, respondieron con una gran jugada desde su 22 y Carl conseguiría el último ensayo del partido.



Final 24-42

Muy pocos hubieran previsto este mismo resultado hace tan solo unos meses, y no ya por esa diferencia de puntos, sino que en el juego no fue así. Como comentaba Socías en el corro final, el equipo ha jugado mejor, han fallado esos pequeños errores individuales que contra equipos de esta categoría no se pueden tener, y es cierto, no se hacen prisioneros.

Les Abelles ha demostrado este domingo con creces que es un equipo de División de Honor y con garantías de éxito. Derrotas como ésta, deben servir para aprender, para saber asentarse poco a poco en esta categoría, y poder jugar de tú a tú a esos otros equipos de 'su' liga. Ganas, coraje, esfuerzo, etc., son señas de identidad de este equipo.



La Vila vence al Sant Cugat en División de Honor B

La Vila cerró la jornada 6 en División de Honor B con una victoria ante Sant Cugat por 35-10 que permite a los jonenses seguir el ritmo del CAU Valencia, también invicto, pero líder con 30 puntos, dos más que los alicantinos, al tener también pleno de bonus.

En los partidos adelantados al sábado, el CAU venció a domicilio al Poble Nou (12-45), el RC Valencia se impuso al Gotics (29-17), y el Tatami perdió en casa frente al Akra Bárbara alicantino (12-60).