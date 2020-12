Una campeona de Europa del Valencia Club de Halterofilia

La haltera del Valencia Club de Halterofilia Lynette Murad ha conseguido proclamarse Campeona de Europa Máster en el torneo celebrado telemáticamente al quedar primera en la categoría de 64 kilos en la modalidad de féminas mayores de 45 años y le da al equipo valenciano de halterofilia un trofeo más en sus vitrinas pero, en esta ocasión, el ser la primera campeona de Europa del club y la tercera mejor marca de su edad.

Murad logra con éste nuevo triunfo deportivo superar sus propias marcas del mismo campeonato celebrado hace tres años que tuvo lugar en la ciudad sueca de Halmstad en donde quedó subcampeona de Europa. La nueva campeona de Europa ha logrado levantar 56 kilos en arrancada y 68 dos tiempos con un total de 124 kilos.

"Me he preparado a conciencia durante los últimos meses a pesar de ser un tiempo complicado por la crisis sanitaria. Es un importante triunfo deportivo no solo para mí sino también para el club que llevo dentro y a todo el equipo se lo quiero dedicar además de a mi familia. Somos un club pequeño pero grande que, poco a poco, damos grandes triunfos al deporte valenciano entrenándonos en un instalación municipal, el Polideportivo de La Creu del Grao", ha comentado la campeona europea nacida en Londres pero afincada en Valencia hace años.

El Campeonato de Europa se celebró de forma telemática cumpliendo la normativa con motivo de la crisis sanitaria de la Federación Europea de Halterofilia y tuvo lugar en las instalaciones del centro deportivo municipal de La Creu del Grao. Y también participaron Agustina Arias, cuarta clasificada en su categoría de 40 con 81 kilos, y Mónica Badalona, en quinto lugar en la de 59 kilos.

La presidenta del club, Lina Alvés, ha manifestado que "es un gran orgullo para el club tener a Murad. Con éste triunfo el equipo redondea un buen año para y hemos conseguido un gran paso. La mujer también está el mundo de la halterofilia. Murad lo ha demostrado con su esfuerzo y ella y las demás féminas del club hacen un buen grupo. El mundo de la haltera valenciana tiene nombre de mujer y, en este caso, es el de Lynette Murad sin dejar de lado otros como el de la subcampeona de España del club, Lucía Sánchez".

