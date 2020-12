Uribes: "El fútbol y el baloncesto pueden esperar para ser presenciales"

El fútbol y el baloncesto profesionales "pueden esperar" para contar con espectadores en los estadios. Así de rotundo se ha mostrado el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, en una entrevista con EFE.

"En estos momentos no es prudente" plantear el regreso de la gente a los recintos deportivos, no tanto por las medidas de seguridad en su interior sino por el traslado masivo de personas por las calles o el metro, ha precisado el ministro, en respuesta a las reivindicaciones de los equipos de fútbol y baloncesto que reclaman la apertura a los espectadores.

No es lo mismo 5.000 personas en el Wizink Center -un tercio de su aforo para conciertos-, que fue el número de espectadores que asistió a ver a Raphael, respetando todas las normas de seguridad, que la capacidad un estadio de fútbol. "Un 30 por ciento del Santiago Bernabéu son 30.000 personas", ha precisado Rodríguez Uribes, para quien el problema son las entradas y los traslados de esos espectadores a un estadio o pabellón deportivo.

"Nada me gustaría más a mí como ministro de Cultura y Deporte que no parecer un aguafiestas en este ámbito pero me parece que mi sentido de la responsabilidad es el de mi Gobierno", ha agregado. En cualquier caso, ha precisado, los criterios "van a ser siempre sanitarios". "No va a ser el ministro de Cultura y Deporte quien decida si va a haber público en los estadios, sino que lo hará el ministro de Sanidad (Salvador Illa) cuando haya garantías de que es una actividad segura y de que puede ir gente".

Además, ha añadido: "Yo creo que tampoco al Real Madrid y no soy sospechoso, es mi equipo, le hace mucho que vayan 10.000 personas ahora al campo y lo único que hacemos es aumentar el riesgo".

El ministro ha recalcado a Efe que está convencido de que los equipos de LaLiga o de la ACB podrían organizar la asistencia sin ningún riesgo y lo harían igual de bien que se está haciendo en teatros y salas de cines. Pero "no se trata solo de que cuando lleguen estén separados, estén con mascarillas", el problema son los traslados multitudinarios. Aunque en el caso del baloncesto, lo que propuso el pasado 3 de diciembre el presidente de la ACB, Antonio Martín, es empezar abriendo los pabellones de la Liga Endesa a 500 espectadores.

"A pesar de la maravillosa esperanza de ayer y de estos días con la vacuna (...) estamos todavía en un momento muy incierto, con un índice de contagios alto, con gente que está muriendo, y yo creo que el fútbol profesional y el baloncesto profesional, es decir LaLiga y la ACB, pueden esperar", ha indicado Rodríguez Uribes, que también ha recordado que son espectáculos que se pueden ver por televisión.