Barreda pierde 19 minutos y Benavides gana para liderar en motos

El piloto argentino Kevin Benavides (Honda), con la nariz rota al sufrir una caída, se ha encaramado al liderato del Rally Dakar tras apuntarse este jueves el triunfo en la quinta etapa, una especial de 456 kilómetros entre Riyadh y Al Qaisumah en los que el castellonense Joan Barreda (Honda) se ha dejado 19 minutos.



Tras dos segundos puestos en la presente edición del Dakar, Benavides al fin remató la faena y se apuntó su primer triunfo que le permite desbancar del liderato al francés Xavier de Soultrait (Husqvarna), quien acabó a casi ocho minutos.





