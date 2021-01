Las restricciones en València también afectan a la práctica deportiva

La Fundación Deportiva Municipal (FDM) ha adoptado, desde este jueves, 7 de enero, una serie de medidas restrictivas adicionales que se aplicarán en la práctica de la actividad física y del deporte de menores en edad escolar en la ciudad de València hasta el próximo 31 de enero de 2021. Además, la ampliación de las restricciones a la circulación de personas a las 22 horas también tendrá consecuencias en el horario de las instalaciones deportivas que, tendrán que estar cerradas y sin usuarios a las 21.45 horas. Por otra parte, las instalaciones deportivas elementales (*DES) de los parques y jardines de València se mantendrán cerradas.

Las medidas, establecidas por la conselleria de Sanidad y Salud Pública(Resolución de 5 de enero de 2021) señalan que no se permite la participación de personas escolarizadas en las etapas educativas de Infantil y Primaria -niños y niñas de hasta 11 años- en acontecimientos y en competiciones deportivas organizadas por personas o entidades públicas o privadas, en el marco de los Juegos Deportivos, del deporte federado o del deporte no federado. Se trata de las categorías de prebenjamín, benjamín y alevín, y las equivalentes según las modalidades deportivas.

Los entrenamientos en edad escolar, hasta 11 años, de cualquier modalidad deportiva se mantendrán con un máximo de 25 deportistas, que deberán ser estables y evitar los contactos con otros grupos de actividad o entrenamiento.

Por otro lado, en lo que respecta a la actividad física y deporte no federado, solo se permite la práctica de actividades físicas y deportivas sin contacto físico en las modalidades individuales y por parejas, tanto en instalaciones deportivas cubiertas como al aire libre, en grupos de hasta 30 personas, manteniendo la distancia de seguridad y no superando el 30% del aforo. Así, con respecto a la actividad física y el deporte no federado, solo se permitirán aquellas actividades sin contacto físico, de modo que no será posible practicar, por ejemplo, fútbol, baloncesto o voleibol. En cuanto a la actividad deportiva federada, los eventos y competiciones, así como los entrenamientos, podrán celebrarse con público, siempre que no sobrepase el 30% del aforo.