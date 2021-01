Escalofriante accidente en la Copa del Mundo

El estadounidense Tommy Ford ha sido evacuado en helicóptero después de sufrir una fuerte caída en el tramo final del eslalon gigante, que este sábado se está disputando en la estación suiza de Adelboden, correspondiente a la Copa del Mundo de esquí alpino.



La primera manga se ha visto interrumpida durante unos minutos, puesto que los servicios médicos han tenido que asistir a Tommy Ford tras golpearse la cabeza e impactar con una red de seguridad a pocos metros de la línea de meta.



Ford ha sido evacuado en helicóptero. De momento no se ha divulgado información sobre su estado de salud, pero preocupa viendo las imágenes del accidente, tras el cual la prueba suiza continúa disputándose.





Queda feia no Slalom Gigante da etapa de Adelboden ???? da Copa do Mundo de Esqui Alpino. No final da prova, Tommy Ford ???? perdeu o controle e bateu a cabeça.



Ele estava consciente quando foi levado de helicóptero para o hospital. pic.twitter.com/LuGU66HquB