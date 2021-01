Felipe Orts va a por su sexto título nacional

Felipe Orts volverá a partir como el gran favorito en la prueba élite del Campeonato de España de ciclocrós que este próximo domingo, 10 de enero, se celebrará en el circuito situado entre el Complejo Deportivo Óscar Freire y el Río Saja, en Torrelavega.

El alicantino del Teika UCI Team será, una vez más, el hombre a batir. Orts defenderá el entorchado nacional conseguido hace ahora un año en Pontevedra y aspira a sumar su sexto título nacional que sumar a los conseguidos como junior en Navia 2013; como sub23 en Torrelavega 2016 y Valencia 2017; y como élite en Pontevedra 2019 y 2020.

"Aunque la mayor parte de la temporada estamos inmersos en el calendario belga, bien es cierto que para nosotros la carrera más especial del año es el Campeonato de España. Aunque esta vez será todo un poco frio por la ausencia de público, tenemos que valorar que finalmente pueda celebrarse, cosa que en muchos otros países no pueden decir lo mismo", apunta Felipe Orts a escasas horas de volar directo a tierras cántabras desde Bélgica.

El circuito que acogerá estos Campeonatos de España contará con una cuerda aproximada de 3.500 metros. Se mantendrá el acceso tradicional de escaleras desde la pista hasta el patatal, donde los ciclistas encontrarán tres tramos de arena; uno de ellos será nuevo con respecto a las versiones de años anteriores. Además, habrá obstáculos y una salida del patatal alternativa a la que se venía usando.

"Torrelavega y su circuito me traen muy buenos recuerdos de cuando corrí el Nacional como sub23 en 2016. La semana pasada se disputó el campeonato cántabro y mis compañeros ya me han contado lo que se encontraron. Parece que vamos a tener frio y barro. Me gusta", reconoce Orts.

Por último, al ser preguntado por sus principales rivales de cara a luchar por el título, el de la Vila Joiosa lo tiene claro. "Hay que tener en cuenta a Kevin Suárez, Ismael Esteban, Mario Junquera€ Es un día que todos tenemos señalado en rojo en el calendario", finaliza el vigente campeón de España y número 10 del ranking mundial de la UCI.