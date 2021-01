Un jugador lanza por el aire al árbitro tras ganar al equipo de Àlvar Gimeno

A casi cero grados jugaron este viernes por la noche el Beziers del valenciano Àlvar Gimeno, y el Nevers, en la Pro D2, segunda división francesa. Un partido que jugó el valenciano tras conocer que junto a César Sempere ha sido elegido en el XV del León de la década en una votación popular entre un total de 60 nominados, y que se llevaron los visitantes por 25-30. Una victoria que el jugador de Fiji Josaia Raisuge celebró de una manera insólita.



Al concluir el partido, el oceánico elevó unos segundos al colegiado, agarrándolo por detrás. La acción le costó la tarjeta roja inmediata, y ahora se expone a una seria sanción. Su entrenador, Xavier Pemeja, también reprobó a su jugador. "Es inaceptable. Va a ser castigado por el comité disciplinario. Me encargaré de él. No puedo aceptar esto. Lo que pasó al final va a tener malas consecuencias".



No es la primera acción polémica que protagoniza Raisuqe. Fue despedido del Stade Francais en julio de 2017 tocó los pechos a una mujer en la calle cuando salía borracho de una fiesta, y golpeó a los amigos de ella.





