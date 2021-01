Felipe Orts repite como campeón de España de ciclocrós

El ciclista del Teika UCI Team, Felipe Orts, cumplió con los pronósticos y se impuso con solvencia este domingo en la prueba élite del Campeonato de España de ciclocrós disputado en Torrelavega. El ciclista más fuerte de la escena nacional no falló y dominó su carrera en el circuito situado entre el Complejo Deportivo Óscar Freire y el Río Saja, donde volvió a proclamarse campeón de España por tercer año consecutivo.

La manga élite masculina, que fue la encargada de poner el cierre al Campeonato de España 2021, sirvió para que Felipe Orts demostrara una vez más porque se encuentra instalado en la actualidad entre los diez primeros del ranking mundial de la UCI.

El alicantino rompió la carrera de salida y paulatinamente fue abriendo hueco respecto a sus rivales. Ni Kevin Suárez ni Ismael Esteban, ambos cántabros, pudieron evitar el monólogo del de la Vila Joiosa. Ni un pinchazo a mitad de la prueba sirvió para poner en peligro una medalla de oro para el palmarés para el mejor ciclocrossman español de todos los tiempos.

Tras las seis vueltas al circuito, Felipe Orts cruzó la línea de meta con su ya habitual caballito, esta vez no correspondido con aplausos al celebrarse los Nacionales sin la presencia de público debido a las restricciones impuestas por la pandemia de la Covid-19. El podio élite lo completaron, por este orden, Suárez y Esteban.

"Me he encontrado muy a gusto sobre el circuito, encontrtando un buen ritmo desde el inicio de la prueba y estoy contentísimo de llevarme a casa el maillot de campeón de España", explicó el alicantino tras colgarse el oro y colocarse el maillot rojigualdo.



Sara Bonillo, campeona de España sub23

La de Felipe Orts no fue la única medalla de Teika UCI Team en Torrelavega. En la manga femenina sub'23, disputada también el domingo, la valenciana Sara Bonillo se alzó con el título nacional tras una bonita pugna con la vigente campeona Sofía Rodríguez.

La corredora del Teika UCI Team, que este año ya se había impuesto en la Copa de España y en la Copa Comunidad de Madrid, completó una temporada sobresaliente logrando ahora la medalla de oro en el Nacional. "La semana pasada estuve compitiendo en el mismo circuito y conocía bien todos los tramos. He tenido muy buenas sensaciones, no he cometido a penas fallos y, aunque Sofía no me lo ha puesto fácil, he podido conseguir la victoria", señaló la joven suecana de 19 años.

Por su parte, el corredor cántabro del Teika UCI Team, Gonzalo Inguanzo, terminó cuarto la prueba sub'23 masculina.