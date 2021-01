Gedeón Guardiola: "Llegar a la final es el objetivo, pero vamos paso a paso"

Desde 2011 es un fijo en la selección española. De nuevo en el Campeonato del Mundo que se celebra desde este miércoles y hasta el 31 de enero en Egipto será uno de los pilares del equipo que dirige Jordi Ribera. Gedeón Guardiola, que en 2020 se proclamaba Campeón de Europa con España, sueña ahora a volver a ganar el Oro en Mundial, algo que ya logró en 2013.

¿Cómo ha vivido este periodo de preparación para el Mundial tan atípico marcado por el Covid-19, el temporal de nieve...?

Entrenar hemos entrenando perfectamente en Guadalajara, lo que pasa que el partido ante Croacia en vez de suspenderse por Covid, fue por el temporal. La verdad es que jugar es más bonito y nos apetece más que ir a entrenar todos los días. Este Mundial se presenta muy atípico porque durante todo el año hay gente que no ha tenido ritmo constante por cancelaciones de partidos, cuarentenas, etc. Vamos a ver. La verdad es que la preparación de la selección ha ido bien, sin ningún problema, simplemente el partido de Croacia se anuló. Veremos el transcurso de este Mundial, va a ser interesante en ese ámbito, casi más que en lo deportivo, mucha gente va a estar pendiente de la situación.

¿Qué protocolos sanitarios ha tenido que pasar durante estos días?

El equipo médico y sanitario nos tiene controlado para todo, para poder viajar, jugar, entrenamientos, intentamos tener una burbuja entre nosotros aquí dentro.

El domingo se supo que el Mundial se jugaría sin público, y no con el 20 por ciento de aforo como se pretendía. ¿Qué le parece esta medida?

Sin público ha sido la decisión. Como viene siendo durante toda la temporada, aquí en Europa en todas las competiciones. Para nosotros no va a cambiar mucho y creo que es una buena decisión.



A nivel personal, ¿en qué estado llega al Mundial?

Ahora, bien. La edad no perdona tampoco, y los años en la Bundesliga al final se notan, pero estoy bien. Físicamente el cambio al TBU Lemgo es menos exigente, y me encuentro mejor. Todo en orden. En el Lemgo llegué para la 2020-21, media temporada llevo, y tengo una temporada más, hasta el 22. Mi hermano Isaías lleva a allí ya cuatro años, estamos ahora juntos jugando.

Desde 2012 juega en Alemania. Primero en el Rhein-Neckar Lowen y ahora en el Lemgo. ¿Le veremos en Asobal algún día de vuelta?

Ya veremos. Estamos muy cómodos allí en Alemania, ya conocemos muy bien la Liga, las tradiciones, la cultura, el idioma, y tanto la familia como yo estamos muy cómodos, y es verdad que allí el balonmano se vive mucho más intenso.

El deporte es en buena medida una vía de escape para mucha gente. A usted ¿le va a servir el Mundial para desconectar de situación que se está viviendo en Alemania y en España agravada por la COVID-19?

La situación en nuestra zona se agravó antes de Navidad, y la presidenta canceló muchas cosas, bloqueó servicio de restaurantes, pero en lo personal todo ha ido bien, no ha sido muy caótico ni estresante y hemos tenido normalidad dentro de lo que cabe.

Usted, además, sabe bien lo que es la COVID-19 porque fue uno de los primeros en pasarlo.

Lo pasé en marzo, está prácticamente muy superado, con pocos anticuerpos ya, porque hace mucho tiempo. Cuando se hizo público mucha gente se interesó y me dio muchos ánimos. Como era de los primeros, el foco fue más intenso. Ahora es ya casi habitual que todo el mundo lo tenga€

El seleccionador Jordi Ribera ha mantenido el mismo bloque que conquistó el oro en el Europeo de 2020. Cuando algo funciona, mejor no cambiarlo ¿no?

Prácticamente es el mismo bloque del Europeo menos Rubén (Marchán) y Sergey (Hernández) que es la primera vez que asisten a un campeonato grande, pero desde los últimos años somos prácticamente todos, y se nota dentro y fuera de la pista, la complicidad. Es muy cómodo venir a la selección, a trabajar y cumplir objetivos, y pasarlo bien, y se cumplen casi todos los días.

En 2013 España fue campeona del Mundo pero luego ha ido perdiendo posiones: cuartos, quintos, séptimos... ¿y ahora? ¿el obetivo es volver al podio?

El bjetivo es ir partido a partido, empezar bien la primera fase ganando para pasar con puntos al cruce con el siguiente grupo, y luego hay cuartos de final, y a partido a vida o muerte será más complicado. Pensar a corto plazo como siempre hemos hecho , y pasito a pasito ir avanzando.

El Mundial estrena formato, es más largo, con más selecciones ¿Qué le parece el grupo que le ha tocado en la primera parte?

Es un grupo muy competitivo, las selecciones en los últimos años han crecido mucho, gente muy joven pero con experiencia en ligas y competiciones importantes, y no será nada fácil. Brasil ha mejorado muchísimo, Polonia también, Túnez es un equipo muy guerrero, no es nada fácil el grupo que tenemos. Y va a ser más largo, con 32 selecciones, y la selección que físicamente esté mejor y con un punto de suerte también, se mantendrá estable durante esta semana, y a ver si somos nosotros. Estamos trabajando muy bien, ya nos conocemos mucho, y todos esos factores pueden ayudar.

Para usted, ¿qué selecciones son las favoritas?

Siempre las selecciones como Dinamarca, Noruega está haciéndolo muy bien últimamente, Francia ha tenido unos resultados negativos últimamente pero siempre está peleando por estar arriba, Alemania a pesar de las bajas hay que tenerla en cuenta, e incluso Egipto que juega en casa, no la conoce mucha gente, pero va a ser una selección dura también.

Lleva 140 partidos con la selección, podría llegar a 150 partidos en el Mundial en caso de llegar a la final o semifinal. ¿Le hace especial ilusión?

Sobre todo por llegar a la final, que para mí y para el equipo sería el objetivo más grande. No pienso en los partidos internacionales que estamos sumando. Venir aquí ya es un premio porque me siento muy a gusto con mis compañeros.

Hace tiempo que superó los 115 partidos de Juan Alemany como el valenciano más veces internacional, y con más de 150 partidos ya solo hay 30 jugadores en toda la historia.¿Qué siente al ser uno de los más veteranos en la selección?

Es un honor y los datos también te hablan del trabajo bien hecho y los seleccionadores que han pasado durante estos 8 años han contado conmigo y han estado contentos con mi trabajo, y gracias a los compañeros que tengo, que me he acoplado muy bien con ellos. En mi caso en defensa he tenido mucha ayuda de Viran, Márquez, Gurbindo, Cañellas, Dushebajev.

Ha ganado un oro en el Mundial, y en el Europeo, un oro, dos platas y un bronce. ¿Son los Juegos Olímpicos su asignatura pendiente?

En Londres ya estuve, conseguimos diploma, pero como acabamos tan decepcionados, ya ni me acuerdo. Y no nos pudimos clasificar para Río. Esa espinita la tenemos muchos de este grupo. Relativamente queda poco pero deportivamente queda bastante, el Mundial, competiciones con tu club. Hay que mantenerse bien para que el seleccionador cuente conmigo.

¿Sigue a los equipos valencianos de ASOBAL?

Sigo el Benidorm porque es de Alicante y tengo conocidos allí. A pesar de los problemas con el Covid este año está cumpliendo con objetivos. El Puerto lo tengo menos seguido, pero que estén dos equipos valencianos en la máxima categoría siempre es importante para la C. Valenciana que tiene mucha tradición.