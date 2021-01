Joan Barreda abandona el Rally Dakar

Joan Barreda (Honda) dio por acabada su participación en el Rally Dakar, tras quedarse sin gasolina a mitad de la undécima y penúltima etapa.



El castellonense se saltó el punto de repostaje y se quedó sin gasolina en el depósito de su Honda en el kilómetro 267 de los 464 de especial, entre Al'Ula y Yanbu.



Según informó la organización de la prueba, que por segundo año consecutivo se disputa en Arabia Saudí, Joan Barreda solicitó "la asistencia del equipo médico" y fue trasladado en helicóptero al vivac, confirmando su retirada de la carrera.





? @joanbangbang88 exits the race. The Spaniard, who had ground to a halt after running out of petrol, requested an examination by the medical team that has airlifted him to the bivouac. #Dakar2021 pic.twitter.com/2KwtvfmkYo