Justin Thomas pierde un patrocinador por un insulto homófobo

La empresa de moda Ralph Lauren ha puesto fin a su patrocinio del golfista estadounidense Justin Thomas después de que el número 3 del ranking mundial murmurase un insulto homófobo después de fallar un 'putt'.

Thomas, de 27 años, falló un 'putt' corto en el hoyo 4 del Sentry Tournament of Champions en Hawái el sábado pasado. Mientras caminaba, Thomas murmuró el insulto -'faggot', que podría traducirse como 'maricón'-, que fue captado por los micrófonos del curso.

Thomas se disculpó por el insulto después de su ronda. "En primer lugar, me disculpo. Soy adulto. Soy un hombre adulto, no hay absolutamente ninguna razón para que yo diga algo así. Es terrible. Estoy muy avergonzado. No es quién soy, no es el tipo de persona que soy", declaró Thomas.

Ralph Lauren había patrocinado a Thomas desde 2013, cuando se convirtió en profesional. "Estamos decepcionados por el lenguaje reciente del señor Thomas, que es totalmente inconsistente con nuestros valores", dijo la compañía en un comunicado.

"Si bien reconocemos que se ha disculpado y reconoce la severidad de sus palabras, es un embajador pagado por nuestra marca y sus acciones entran en conflicto con la cultura inclusiva que nos esforzamos por defender", añadió.

Ralph Lauren dijo que consideraría reanudar su patrocinio de Thomas en el futuro si se comprometía a "aprender, crecer y, en última instancia, utilizar su plataforma para promover la inclusión".