"No creía que podría llegar a sumar 653 kms haciendo rodillo sin parar"

Aún estoy recuperándome, me cuesta un poco después de una prueba así», afirma la valenciana María José Silvestre. Y no es para menos, ya que el domingo 17 de enero la veterana ciclista de Bocairent, de 54 años, lograba otro hito para el ciclismo español al lograr la plata en el Campeonato del Mundo de 24 horas en rodillo virtual tras sumar 653,9 kms. 24 horas pedalenado de forma ininterrumpida a una media de 27,2 kms/h: «Sólo paré brevemente ocho veces para cambiarme de ropa», destaca María José que superó con creces el objetivo que se había fijado: «nos habíamos puesto como meta llegar a los 500 kilómetros porque en los entrenamientos que había hecho por media me salía esa cifra pero la verdad es que fue mucho mejor de lo que esperábamos. Cuando llegué a los 600 ya pensé en intentar batir mi récord que estaba en 636 kilómetros y lo logré», afirma la valenciana, única representante española y una de las 16 mujeres de todo el mundo que participó en la prueba. Sólo la gran favorita, la suiza Isa Pulver «una especialista en este tipo de pruebas» sumó más kilómetros que la de Bocairent: 731.

El Campeonato del Mundo de 24 Horas es una prueba de gran prestigio en el ultraciclismo internacional que se celebra cada mes de septiembre en Estados Unidos: «Este año, por la pandemia, se ha celebrado de forma virtual. Primero se programó para noviembre y luego se tuvo que aplazar hasta el fin de semana del 16 y 17 de enero». El hecho de que la prueba se celebrase de forma virtual le ha dado la oportunidad a la valenciana de participar: «si no, no hubiese podido ya que supone mucho gasto». La plata conquistada en el Mundial de 24 Horas le da la clasificación para una de las pruebas de ultraciclismo míticas, la RAAM de 13 etapas y que atraviesa EEUU de Costa a Costa: «sería un sueño poder ir pero por presupuesto es imposible».

María José Silvestre, con esta medalla de plata, suma una nueva hazaña a su palmarés y se consolida como la mejor ciclista de ultradistancia de España. En 2019 se convertía en la primera española en ganar las prestigiosas 24 Horas de Le Mans.

Tras empezar el año con otro gran éxito María José, de momento, no tiene ningún objetivo a la vista: «Sólo seguí disfrutando de la bicicleta. Hacer alguna prueba. Me gustaría repetir en Cheste que es donde empecé con la larga distancia y si se puede, hacer alguna prueba internacional. pero veremos cómo va evolucionando todo».

María José llevó a cabo su reto en el Teatro Avenida de Bocairent. Empezó a pedalear a las 18:00 horas del sábado y se bajó de la bici a las 18:00 horas del domingo. 24 horas en las que tuvo que superar varias 'crisis': «Hubo dos momentos muy duros: a las 4:00 de la madrugada y a las 14:00 horas del domingo, me quedé sin fuerzas, pero pude recuperarme y seguir gracias al apoyo de mi equipo». Y es que la valenciana estuvo acompañada en todo momento por 8 personas. Entre ellas Rosa Sansaloni pionera en el ciclismo femenino y Germán Belda, coach del Valencia CF Femenino. La nutrición, regular la energía y la hidratación, en una prueba tan exigente fue un aspecto fundamental: «Por primera vez he contado con un nutricionista. Durante la prueba comí quinoa, arroz, queso blanco...», explica María José. La valenciana apenas dispuso de tiempo para preparar el Mundial: «El rodillo me llegó dos meses antes, el entrenamiento más largo que hice fue de 7 horas», explica María José, una de las fundadoras de la peña ciclista Dones Bicibles: «Ahora hacemos salidas pero en grupos muy reducidos».