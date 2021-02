Fátima Diame: "Ahora mi meta es Tokio"

Llevaba casi un año sin competir. El último salto de la valenciana Fátima Diame se remontaba a febrero de 2020, apenas unos días antes de que la vida cambiase para todos a causa de la pandemia. Fue en Ourense, en el Campeonato de España en pista cubierta donde se proclamaba campeona de España logrando además su mejor registro indoor: 6,56. Hace un par de semanas, Fátima Diame reaparecía, once meses más tarde, para ganar otra competición, esta vez el Gran Premio Ciudad de Valencia que abría el calendario de pista cubierta de 2021, con un salto de 6,50: «Es el mejor inicio de temporada de toda mi carrera», afirma contenta la valenciana que se quedaba «a sólo seis centímetros de mi marca personal».

Una actuación que da alas a la atleta del Valencia CA que quiere dejar atrás cuanto antes lo vivido en un aciago 2020 en el que, salvo la alegría del Nacional en Pista Cubierta, todo fueron sinsabores: «Fue un año muy complicado. Primero llegó la pandemia y luego me perdí toda la temporada al aire libre», recuerda Fátima que en el mes de junio, cuando el atletismo y la vida reverdecía con la 'desescalalada', sufría una dura caía cuando entrenaba en bicicleta «ya no quiero saber nada de la bici», afirma la valenciana que se producía varias lesiones en los hombros y en la rodilla derecha. Pero eso no fue todo, cuando logró recuperarse, otro varapalo: «me lesioné en el recto anterior del cuádriceps, una lesión motivada por haber estado tanto tiempo parada».

De nuevo la valenciana volvía al dique seco: «Prácticamente hasta finales de octubre, principios de noviembre, no pude volver a entrenar con normalidad. Estuve muchas semanas haciendo sólo rehabilitación y ejercicios con el fisio», afirma Diame que en su reaparición en el Luis Puig tuvo «buenas sensaciones. Me encontré muy bien». Pese a que a sus 24 años ya lleva muchas competiciones en sus piernas, Fátima reconoce que en el Gran Premio Ciudad de Valencia notó un «cosquilleo especial. Pese a que las gradas estaban vacías noté la emoción de volver a competir, sentí los mismos nervios de mis primeras competiciones».

Fátima Diame se ha marcado un ambicioso objetivo este año: «mi meta es clasificarme para los Juegos de Tokio». Para ello, deberá saltar 6,82 (su mejor marca es 6,68). «Creo que puedo hacer la mínima, tengo confianza en mí. Mi mejor salto está aún por llegar». En cualquier caso, la valenciana también podría clasificarse para los Juegos por ránking. Actualmente ocupa la posición 28 y van las 32 mejores.

Pero antes de los Juegos, la valenciana tiene apuntada en la agenda otras importantes citas. Entre ellas, el Campeonato de Europa en Pista Cubierta que se celebrará en Polonia en marzo. Unos días antes, el 20 y 21 de febrero en Madrid, luchará por revalidar el título de campeona de España. «El Europeo de momento se mantiene en el calendario aunque hay dudas de si se podrá celebrar finalmente. Por ránking entran las 16 primeras y creo que estoy en condiciones de clasificarme».

La incertidumbre y la falta de competiciones es el principal hándicap con el que se enfrentan todos los atletas, también Fátima Diame: «Es todo muy complicado, no se puede planificar a largo plazo porque todo cambia continuamente. Es difícil entrenar así pero yo intento abstraerme, pensar tan sólo en entrenar lo mejor posible, estar lo más preparada posible. Es la única manera», afirma la valenciana que tiene previsto participar en varias competiciones internacionales, si la situación lo permite: «Mi manager me está buscando competiciones. Tengo varias este mes de febrero en Gante y Luxemburgo... pero nada está claro».

Fátima Diame sigue entrenando bajo la batuta de Rafa Blanquer: «llevo muchos años con él, nos conocemos muy bien y no pienso cambiar. Hay Blanquer para rato», afirma la atleta del Valencia CA e integrante del Proyecto FER, que siempre se ha mantenido fiel al club de la capital del Turia: «Nunca he tenido la tentación de irme. Estoy muy a gusto aquí. Llevo desde los dieciséis años en el club, desde que empecé en la Escuela».

La valenciana ha tenido que adaptar en los últimos días sus rutinas de entrenamiento: «las instalaciones deportivas las han cerrado pero a los profesionales nos dejan seguir entrenando. Eso sí, está todo muy restringido. Sólo podemos entrenar en grupos de cuatro. Mi grupo habitual de entrenamiento lo hemos tenido que desdoblar en dos para cumplir la normativa. Nos tenemos que adaptar. Al menos, ahora podemos entrenar. En la primera fase de la pandemia, en marzo y abril fue mucho más duro».

Fátima Diame sigue muy de cerca la actualidad de la evolución de la pandemia ya que, como licenciada en enfermería, se siente muy cercana y se solidariza con todo el colectivo sanitario: «Lo que está pasando es muy duro, los sanitarios están haciendo una labor increíble. Por eso, todos tenemos que colaborar, cumplir al máximo con todas las medidas de seguridad. Yo, como todo el mundo, sólo deseo que esto pase pronto, que empecemos pronto a ver la luz».