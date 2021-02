Los RedSticks no pueden con Bélgica

Las selecciones de España y Bélgica se enfrentaban este sábado en el segundo encuentro de la FIH Pro League disputado en la hierba azul del polideportivo Virgen del Carmen-Beteró. Los Redsticks no conseguían remontar y caían en su segundo encuentro ante los belgas con un 0-2 en el marcador.

El partido daba inicio con una Bélgica ofensiva que buscaba imponerse y conseguía así una oportunidad de penalti córner, que no logró colarse en la red española. Por su parte, España contratacaba con su primera oportunidad de gol.

No obstante, la jugada de Marc Miralles no conseguía alcanzar la portería y la bola terminaba fuera del campo. Poco después, en el minuto 10 de partido, Bélgica cogía el relevo y atacaba la portería de los Redsticks inaugurando el marcador con un gol de Simon Gougnard. Los locales intentaban remontar con un penalti córner que no conseguía igualar a los belgas.

Al inicio del segundo cuarto, los de Shane McLeod dominaban el campo, pero pronto los Redsticks recuperaban la bola para realizar un contraataque que finalizaba en una nueva oportunidad de penalti córner. Sin embargo, el esfuerzo de los de Soyez no se veía reflejado en el marcador, que continuaba con el 0-1 a favor de los belgas. Aún con un buen juego por parte de los españoles, Bélgica ampliaba la diferencia con un gol de Alexander Hendrickx en el minuto 18 que asentaba su victoria en la media parte.

Tras el descanso, el tercer cuarto mostraba unos Redsticks decididos a remontar el marcador, pero la defensa del equipo belga impedía que los españoles pudieran inaugurar siquiera su puntuación. Al finalizar el tercer cuarto la selección española dispuso de cuatro ocasiones de penalti córner y un penalti stroke que no pudo aprovechar por la brillante actuación del portero belga.

Los de Fred Soyez afrontaban el final del último cuarto ante la selección belga sin bajar el ritmo. Volvieron a tener oportunidad de encajar la bola entre los palos con un nuevo penalti córner que no conseguía sumar en el marcado. El esfuerzo de los Redsticks no fue suficiente ante el guardamenta de Bélgica, Vincent Vanasch, que finalizaba el encuentro como mejor jugador del encuentro y mantenía el 0-2 en el luminoso.

España reanudará la competición de la FIH Pro League los próximos días 12 y 13 de mayo ante India y el 15 y 16 del mismo mes ante Australia. Los cuatro partidos se disputarán en València.