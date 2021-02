Mal día de Les Abelles en El Pantera

Mañana soleada en València este domingo, para el partido aplazado de la jornada 8 entre Les Abelles e Independiente Rugby Club de Santander. Un choque decisivo para los cántabros y casi trascendental para los valencianos.

El Independiente salió a por el partido desde el minuto 1 y pronto iban a dejar claro que después de un viaje tan largo no iban a desaprovechar la oportunidad de levantar la mano en esta liga tan irregular y avisar que no está todo dicho. Su última plaza en la clasificación no hacía justicia con su juego y su coraje en el verde.

Acorralaron a los locales y, en la primera ocasión no lo dudaron, en 22 hay que puntuar. Puntapié de castigo y 0-3 en el marcador. Patada de centro y después de varias fases, apertura al ala, zaguero y Sharp conseguiría el primer ensayo verde, Forrest no perdona 0-10, minuto 7. Mal pintaban las cosas para los abejorros y más cuando tanto el juego como la posesión era visitante.

En los últimos minutos de esta primera parte, Les Abelles parece reaccionar y sacudirse el dominio visitante. Algunas buenas jugadas daban en la 22 contraria, golpe a favor que Darío no falla: 3-10, minuto 34. El Independiente sigue apretando y fruto de ello es una jugada de delantera que su 8 aprovecha y marca. 3-17, final de la primera parte.

Los valencianos sabían de la dificultad de la remontada, muchos errores en touche habían hecho mucho daño pero ahora el viento iba a favorecerles, y la reacción no se hizo esperar. Nada más iniciarse la segunda parte, Benítez, en jugada elaborada por la banda izquierda en ataque consiguió un bonito ensayo que Darío no falló: 10-17.

Esta segunda mitad era mucho más equilibrada, se jugaba más a la mano y las patadas de Lucas Martín eran mucho más certeras. Golpe a favor de los visitantes, 10-20, minuto 8. No había tregua, se jugaba en todo el campo y la incertidumbre eta la tónica dominante. Golpe a favor en el 18, Darío no falla. 13-20. Son los mejores minutos locales con diferencia. Jugada de delantera, Alex abre a su tres cuartos, y el segundo centro abejorro Fernando Diaz posa el balón en el área: 18-20. Darío no transforma. Todo en el aire o no. Y ocurre lo que nadie esperaba.

Aprovechándose de los errores locales, el Independiente es capaz de marcar tres ensayos en los últimos seis minutos, transformando dos de ellos y sentenciando con 18-39.

No fue un buen día para la parroquia abejorra. Les Abelles empezaba a ajustarse, después de los problemas de la plantilla por la pandemia y las lesiones, Socias no disponía de todos los jugadores, ni en número ni en rendimiento, pero poco a poco la maquinaria se estaba engrasando con precisión. Estos últimos partidos se han perdido ante grandes clubes de manera más que honrosa dejando unas sensaciones increíbles para el resto de temporada.