Vídeo: polémica derrota de Kiko Martínez en Wembley

La derrota de Kiko Martínez, en Wembley en la velada del pasado fin de semana ante el local Zelfa Barrett en la nueva categoría del peso superpluma para el que fue campeón del mundo de supergallo, estuvo marcada por la polémica decisión de los jueces de dar vencedor al anfitrión. Así lo admiten medios especializados y hasta Eddie Hearn, reconocido promotor del evento, al portal espabox.com, quien la calificó como un "chiste".



"Estuvo muy ajustado, pero 118-111 es absolutamente repugnante para Kiko Martínez. Si Zelfa ganó, lo hizo por una o dos rondas. 118-111 no le hace ningún favor a nadie. ¿Cómo vamos a traer luchadores extranjeros a este país cuando no reciben absolutamente ningún crédito por su desempeño?", añadió el reconocido promotor deportivo británico en la retransmisión del evento.





? "118-111 is absolutely disgusting."@EddieHearn didn't hold back when asked about the #BarrettMartinez score cards ? pic.twitter.com/GmlrnGrOj9