Tren olímpico a sus 37 años

Desde hace meses un sueño alimentaba la imaginación del atleta de Torrevieja, Luis Manuel Corchete. Un sueño que apenas se atrevía a verbalizar a sus más allegados pero que daba sentido a las largas horas de entrenamiento y a los muchos sacrificios y renuncias: ese sueño era llegar a ser olímpico.



El domingo, en Sevilla, en el Campeonato de España de Marcha en Ruta, Luis Manuel daba un paso de gigante. Pasito a pasito durante 50 kms recorridos en 3 horas, 49 minutos y 19 segundos avanzaba en dirección a Tokio. El atleta del CA Torrevieja lograba la medalla de plata en el Nacional y de paso, el premio gordo: la mínima para los Juegos Olímpicos. «La verdad es que aún casi no me lo creo, es algo increíble, la recompensa a tantos años de trabajo, he logrado mi gran sueño, la mínima olímpica. Hay mucho trabajo, esfuerzo y sacrificio detrás», afirmaba en declaraciones a SUPER, todavía emocionado. Luis Manuel Corchete intuía que podía hacer algo grande en Sevilla, sabía que había trabajado duro para ello, pero ni él mismo imaginaba un éxito de tal calibre: «Mi objetivo era clasificarme para la Copa de Europa y allí buscar la mínima para Tokio pero me ¡he saltado un paso! ya tengo la mínima», afirma el atleta natural de Torrevieja que en el Campeonato de España batía su marca personal, que tenía desde 2012, en más de 10 minutos.

Más información Luis Manuel Corchete logra la plata y la mínima para Tokio.

El atleta alicantino, que el 14 de mayo cumplirá 37 años, desde 2007 ha representado a España en las máximas competiciones internacionales y cuenta con medallas en Campeonatos de España en todas las categorías pero le falta unos Juegos Olímpicos para redondear su carrera: «Tengo la mínima pero la plaza no la tengo asegurada, dependerá de la Federación Española. España cuenta con tres plazas para Tokio y aparte de García Bragado que tiene plaza directa, yo soy el único español que de momento tiene la mínima. Lo cosa pinta bien, pero no quiero confiarme».

En el Campeonato de España sólo Claudio Villanueva, atleta con doble nacionalidad: ecuatoriana y española, pudo arrebatarle el oro: «Claudio fue a Sevilla a buscar la mínima olímpica. No puede competir con España a nivel internacional porque ya lo ha hecho con Ecuador», explica Corchete, para quien la plata en Sevilla tiene «un sabor a oro».



Fiel a su Torrevieja natal

Hasta llegar a esta mínima olímpica hay detrás un largo camino recorrido, una vida dedicada en cuerpo y alma a la marcha: «llevo más de veinte años haciendo marcha», afirma el atleta de Torrevieja que toda su carrera deportiva la ha desarrollado en el club de su ciudad: «Comencé en las Escuelas Municipales y a los 17 años entré en el club, y desde entonces aquí estoy», destaca Luis Manuel que durante más de una década estuvo entrenando en el CAR de Sant Cugat en Barcelona, para perfeccionar la técnica y aprender de los mejores: «De atletas más experimentados aprendí a tenerle mucho respeto a la prueba de 50 kms. Es muy dura, en la última hora tienes que enfrentarte a un auténtico muro psicológico y fisiológico», destaca el atleta alicantino que en Sevilla se encontró muy fuerte: «Sabía que llegaba bien y así fue, a partir de la segunda hora me sentí con mucha más energía que en otras ocasiones».

La pandemia cambió su rumbo Luis Manuel Corchete está viviendo una segunda 'juventud', un resurgir de su carrera justo cuando estaba pensando ya en la retirada: «El año pasado se celebró el Campeonato de España en Torrevieja y acabé quinto. Pensé en retirarme, dejarlo...pero luego vino la pandemia, el confinamiento, el aplazamiento de los Juegos a 2021. Me compré una cinta de correr y empecé a entrenar muy en serio. Me cuidé más que nunca, alimentación, entrenamiento... y me prometí a mí mismo y a mi mujer, luchar por mi sueño. Darme otra oportunidad», destaca el atleta que está casado con Jeniffer Colino, gimnasta también de Torrevieja que perteneció a la selección española de rítmica y que en la actualidad ejerce de entrenadora.

La disciplina y el sacrificio son dos de las cualidades que han llevado a Corchete a hacer sus mejores marcas con 36 años: «Durante meses he vivido bajo un régimen casi militar: entrenar y descansar. Me acostaba a las 9 de la noche para al día siguiente rendir al máximo», destaca el alicantino que entrena a las órdenes de José Antonio Carrillo y que tuvo la suerte de iniciarse en la marcha de la mano de grandes leyendas. «Cuando era un chaval, Dani Plaza (histórico marchador español), se casó con una chica de Torrevieja y se instaló aquí. Él, junto con José Serna que también era de esta zona, nos animaron a un grupo de atletas a hacer marcha. Empezamos unos cuantos pero ahora mismo, sólo quedo yo».

Tras el confinamiento y los duros meses de trabajo que siguieron detrás, Luis Manuel descubrió asombrado que en los test, que hacía estaba haciendo mejores marcas que cuando era más joven: «Superaba todos mis registros, en 10 y 20 km. En agosto fui al Autonómico y luego al Cto. de España de 10 kms en el que logré el bronce».

Para preparar el Nacional de 50 kms, Luis Manuel realizó una concentración en altura: «Me fui al CAR de Sierra Nevada y al Teide».

Ahora, el atleta del CA Torrevieja, espera entrar a formar parte del Proyecto FER: «Sería cumplir otro sueño para mí, me daría tranquilidad económica y sería una motivación añadida».

La prueba de 50 kms marcha se despedía del programa nacional en Sevilla y lo hará también del olímpico en Tokio: «Da pena porque tiene más de 100 años de tradición pero, si sirve para relanzar la marcha, lo considero positivo. Quieren poner una prueba de 35 kms más adecuada para la televisión».