València acogerá el Campeonato de Europa Elite de Triatlón

La Federación Europea de Triatlón ha anunciado la elección de València como sede oficial del próximo Campeonato de Europa de Triatlón, después de una temporada 2020 en la que la situación global vivida con la pandemia no permitió la celebración del título continental.

El Campeonato de Europa de esta temporada se celebrará una vez finalizados los JJ.OO. y los JJ.PP. de Tokio, donde se erigirán a los y las campeonas olímpicas y paralímpicas, en la última parte de la temporada. El campeonato continental contará con la competición Élite en categoría masculina y femenina, además de la prueba de paratriatlón, y los campeonatos de Europa para Grupos de edad tanto en distancia sprint como en distancia olímpica.

Será una oportunidad única para todos los triatletas españoles que quieran competir con los colores de la selección en un Campeonato de Europa, que además se celebra en casa. La última edición celebrada en España de este campeonato fue en el año 2011, en la ciudad gallega de Pontevedra.

València cuenta con un bagaje organizativo extenso y experimentado tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, albergó el campeonato de Europa en 2004, que fue prueba valedera para los JJ.OO. de Atenas 2004 en categoría Élite. Y en las últimas temporadas ha albergado la copa de Europa de Triatlón en 2018, el Campeonato de Europa sub 23 y de Paratriatlón en 2019, y la última prueba internacional de 2020 con la Copa del Mundo disputada el pasado mes de noviembre. Sin duda, un camino seguido año a año con tesón y el trabajo coordinado de la Federación Española de Triatlón junto a la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento de València, la Fundación Trinidad Alfonso, la Generalitat Valenciana y la Diputación de València, y que de nuevo afronta un reto mayúsculo con la organización del Campeonato de Europa de este año.

La competición acogerá un año más el circuito de triatlón popular Mediterránea Triatlón permitiendo que los aficionados a nuestro deporte puedan competir en un marco incomparable y en el entorno de este campeonato continental. Como ya viene siendo habitual, la competición popular contará con distancias Súpersprint, Sprint y Olímpica.

Renato Bertrandi, presidente de la European Triathlon Union, ha destacado que "Estoy muy feliz de poder confirmar que nuestro Campeonato de Europa de Triatlón en la ciudad de València tras la disputa de los JJ.OO. de Tokyo. Hay una larga historia y vínculos entre el Triatlón y la Ciudad. Los más recientes son la organización de los Campeonatos de EuropaSub-23 en 2019 y en 2020, en condiciones muy difíciles por la pandemia, el Mundial.

El campeonato de Europa de este año 2021 tendrá lugar en la segunda parte de la temporada y todos tenemos que ser positivos al pensar que estaremos en un estado mucho más relajado.Estuve presente en el evento de 2019 y he sido testigo de la profesionalidad en la organización del evento y la gran hospitalidad que la ciudad de València ha entregado a nuestra familia del Triatlón. Por este motivo me ha encantado asignar la máxima competición continental de triatlón este año a València. Además de los mejores atletas de Élite, el evento contará con miles de triatletas de Grupos de Edad, provenientes de toda Europa y que competirán con orgullo en las calles de la capital valenciana para ganar una medalla. Estoy seguro de que València y el Campeonato de Europa será una gran fiesta, con las 43 banderas de nuestras Federaciones ondeando en el Desfile de las Naciones. Y será también la ocasión de celebrar con ilusión el final de un período oscuro que ha afectado no solo al Deporte sino también a nuestras vidas.

Mi más sincero agradecimiento a la Comunidad, la Ciudad, el Ayuntamiento, la Diputación y al resto de instituciones y la Federación Española por el apoyo"."

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo declaró "Después de que en 2020 la pandemia obligara a que se suspendiese la competición más importante a nivel continental, el Campeonato de Europa de Triatlón, es una gran responsabilidad para la FETRI y para València albergar la reactivación de la máxima competición europea, tanto para los élite como para los Grupos de Edad. Creo que el buen trabajo que ha venido realizando València, especialmente en los últimos años y principalmente cerrando el calendario internacional en la temporada pasada, ha sido el mejor aval para que la máxima competición europea de triatlón relace este año en nuestro país. Acogemos el encargo de la Europea con gran responsabilidad y también queriendo hacer de València un referente ilusionante para todos los triatletas Europeos".

Pilar Bernabé, concejala de deportes del Ayuntamiento de València, ha destacado que "Nos alegra el anuncio de la Federación Europea de Triatlón y la elección de València como sede del Campeonato de Europa. València es una gran ciudad, con una gran capacidad organizativa en eventos deportivos. València, es destino para la práctica de deporte seguro y la celebración de este Campeonato (siempre cuando la situación sanitaria lo permita) nos consolidará como epicentro del triatlón internacional. De nuevo, demostraremos al mundo nuestra ilusión y apuesta por el deporte, siendo anfitriones de los triatletas europeos quevengan a nuestra ciudad y consolidándonos como capital mediterránea del deporte. Sin duda, este Campeonato Europeo supone una gran oportunidad tanto para nuestra ciudad, como para el triatlón valenciano"

El máximo responsable de Deporte de la Generalitat, el conseller Vicent Marzà, ha explicado que "desde la Generalitat estamos potenciando que nuestro territorio sea referente de atracción de citas deportivas relevantes y en el caso del Campeonato de Europa de Triatlón es un hito importantísimo en el calendario de esta modalidad deportiva. Todas las instituciones implicadas hemos formado un gran equipo para conseguir atraer a València la edición de este año. Somos la 'Comunitatde l'Esport' y queremos que València sea un referente del Triatlón. Lo estamos consiguiendo y acoger este evento es un impulso muy positivo también para los y las deportistas valencianos de triatlón, a los que seguiremos acompañando en diferentes líneas de actuación".

Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso, también hizo una valoración de este anuncio "Estamos muy contentos de que la ETU y la FETRI continúen apostando por València para acoger los grandes eventos del triatlón Internacional. Este campeonato de Europa es un ejemplo más de que se están haciendo bien las cosas y por ello los organismos de las disciplinas más potentes apuestan por celebrar sus eventos en nuestra ciudad. Después de las pruebas de altísimo nivel de triatlón de los últimos años, estamos muy satisfechos de seguir creciendo y de seguir posicionándonos como la Comunitat de l'Esport. Mantenemos la ilusión y confiamos en que la situación sanitaria mejore para poder acoger a los máximos participantes posibles y la ciudad disfrute de este gran acontecimiento. Uno de los empeños de nuestra Fundación y de nuestro presidente, Juan Roig, es seguir reivindicando que el deporte es fundamental en nuestra sociedad por dos motivos: por un lado, hemos demostrado que el deporte es seguro y que es sinónimo de salud; por otro es un importante generador de riqueza."

Andrés Campos, diputado de Juventud y Deportes de la Diputación de València, por su parte declaró que "Todos tenemos que estar de enhorabuena porque en el año 2021 València será la sede del Campeonato de Europa de Triatlón. Eventos deportivos como este tienen en València su sede perfecta. Gracias a todos los que de una u otra manera han conseguido hacer realidad la próxima realización de un evento de este nivel. La presencia del Campeonato de Europa de Triatlón en València es un espaldarazo a la popularidad de este deporte en nuestra ciudad.

La Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana tiene adscritos a nada menos que 82 clubes, y tiene a 2.827 deportistas federados, tan solo en la Provincia de Valencia. Esto nos da una idea de la popularidad y el arraigo que esta disciplina deportiva tiene en nuestra comunidad.

La Diputación de València se va a implicar para lograr que València sea nuevamente "punto de referencia" en la práctica de un deporte, en este caso el triatlón, que reunirá en Valencia a atletas de toda Europa".

Para finalizar, la presidenta de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana, Vanessa Huesa ha explicado que "Quiero agradecer a la ETU la oportunidad que nos ofrece para poder albergar el Campeonato de Europa de Triatlón este 2021 en la ciudad de València. Uno de nuestros objetivos es poder acoger eventos internacionales donde prime la seguridad tanto desde el punto de vista técnico como sanitario. Además, poder acercar la competición internacional a nuestros federados y que puedan disfrutar de un evento como este en su propia casa es una de las motivaciones para organizar un campeonato de estas magnitudes.

Todo esto sin dejar de lado la faceta popular del triatlón de València, donde las personas que se quieran iniciar en nuestro deporte podrán hacerlo en un entorno espectacular como el que nos ofrece la capital del Túria, además de poder debutar en un gran escenario como es el del Campeonato de Europa.

Para la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana es importante que la ETU, FETRI, Ayuntamiento de València, Diputación de València, Dirección General de Deportes, y Fundación Trinidad Alfonso sigan apoyando y colaborando en este proyecto consiguiendo entre todos que el triatlón siga creciendo año tras año en nuestra comunidad. Nos vemos en la meta".