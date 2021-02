Claudia Conte se lleva la plata

Todos los focos estaban sobre María Vicente, que no defraudó en la primera jornada del Campeonato de España Absoluto que se está celebrando en Madrid y batió su récord de España de pentatlón con 4.501 puntos, pero, a su sombra, su amiga Claudia Conte (Playas de Castellón) finalizó segunda y realizó otra gran marca que le sirve para colocarse como la tercera española de todos los tiempos: 4.361 puntos, a solo veinte del récord autonómico de Bárbara Hernando (4.381 desde 2011).

Su compañera Carmen Ramos (Playas de Castellón) empezó a reencontrarse después de dos años de incertidumbres tras una lesión y se llevó la medalla de bronce (4.060 puntos).

Conte había atravesado un invierno con muchos problemas por una lesión pero llegó a Madrid, a los Campeonatos de España en pista cubierta, y se convirtió en la gran competidora que viene llamando la atención desde hace pocos años. La alumna de Manoli Alonso hizo tres marcas personales en pista cubierta (8.63 en 60 m vallas, 6,02 en longitud y 2:16.41 en el 800), igualó la que tiene en la altura (1,81) y hizo la mejor de la temporada en el lanzamiento de peso (11,86).

"Si me lo dicen antes de venir, no me lo creo", exclamó la atleta del Playas de Castellón. Su paso por Gallur le ha reafirmado en que puede seguir creciendo a la sombra de María Vicente para ser la segunda mejor, pero la segunda mejor de siempre. Su siguiente reto bajo techo será el récord de Hernando, hoy dedicada a la su trabajo como científica pero que aún sigue en liza (acabó octava en el pentatlón con 3.781 puntos). "Hasta ahora no me veía capaz, pero visto lo visto hoy ya creo. No he tenido una temporada fácil: me lesioné y no he podido acumular muchos entrenamiento y quizá el año que viene, si sale una competición redonda como esta, puedo batirlo", explicó Conte.

Otro atleta del Playas de Castellón, Óscar Andrés (Playas de Castellón) terminó la primera jornada del heptatlón en sexta posición (2.940 puntos) de hacer su mejor marca en el 60 (7.09) y en el peso (12,17), y quedarse a un centímetro en la altura (1,88).

Andreu Blanes (Cárnicas Serrano) no pudo entrar en la final de 3.000 por puestos tras acabar en cuarta posición (8:29.58) en la semifinal más lenta. En la prueba femenina, Cristina Juan (Decathlon Elche) fue séptima (9:50.55) en su semifinal.